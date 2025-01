Meteo: tra mercoledì 15 e giovedì 16 rischio piogge e clima freddo. Poi svolta

Dopo un inizio di settimana di stampo invernale a causa del ciclone Felix con freddo in tutta Italia, venti forti nord-orientali e nevicate a bassa quota su medio Adriatico e al Sud, la situazione attesa nella seconda parte di settimana resta alquanto incerta.

Tra mercoledì 15 e giovedì 16 il tempo potrebbe restare instabile con precipitazioni sparse tra Calabria, Sicilia e Sardegna; sui rispettivi rilievi cadrà la neve fino a quote di 800-1200 metri in quanto il clima resta ancora relativamente freddo per l’insistenza di correnti orientali sul Mediterraneo centrale. Nel resto d’Italia tempo più stabile anche se non del tutto soleggiato al Centro-Sud per l’insistenza di nuvole; più soleggiato al Nord specie su Alpi e Nordovest.

Ultima parte di settimana con rischio maltempo sulle Isole maggiori e pressione in aumento altrove: la tendenza meteo

Nell’ultima parte di settimana le nostre due Isole maggiori potrebbero essere ancora coinvolte una circolazione di bassa pressione con insistenza del maltempo. Nel resto d’Italia invece pressione in aumento. Temperature in generale rialzo.