Meteo: tra martedì 30 agosto e giovedì 1 settembre numerosi temporali

Oggi, lunedì 29 agosto, tenderà a smorzarsi l’instabilità grazie a un generale rialzo della pressione atmosferica favorito dalla rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo. Tuttavia già per martedì 30 è attesa una perturbazione (la numero 7 del mese) che riporterà piogge e temporali diffusi al Nord, in estensione mercoledì 31 anche alle regioni del Centro-Sud. Anche la giornata di giovedì 1 settembre sarà segnata dal maltempo e da numerosi temporali per l’arrivo di un nuovo impulso perturbato che andrà a coinvolgere più direttamente l’estremo Nord-Ovest e il Centro-Sud peninsulare.

Nei giorni successivi l’attuale tendenza mostra una progressiva attenuazione dell’instabilità atmosferica grazie ad un graduale rinforzo dell’alta pressione che potrebbe resistere fino all’inizio della prossima settimana. In questa prima parte di settimana, le temperature rimarranno di stampo estivo, vicine ai 30 gradi, per cui si farà sentire un po’ di caldo ma senza eccessi; tra giovedì 1 e venerdì 2 settembre assisteremo ad un temporaneo calo termico prima di un nuovo sensibile rialzo nel fine settimana, specie nelle regioni centro-meridionali con valori anche oltre i 35 gradi in Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per lunedì 29 agosto

Prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest, lungo le coste tirreniche e nelle Isole Maggiori. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del Centro-Sud.

Temperature massime nella norma o di poco al di sopra, quasi dappertutto comprese fra 27 e 33 gradi. Venti per lo più deboli, salvo temporanee raffiche nelle aree temporalesche. Mari in generale poco mossi o calmi.

Le previsioni meteo per martedì 30 agosto

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con temporali sparsi nel pomeriggio su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e, in serata anche su Veneto, Trentino ed Emilia.

Un po’ di nuvole e qualche temporale anche in Toscana e nord delle Marche; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, fatta eccezione per brevi e isolati acquazzoni pomeridiani sull’Appennino. Temperature massime in calo al Nordovest, in crescita invece in Emilia, regioni centrali adriatiche e Sud.