Meteo: tra martedì 27 e mercoledì 28 forti temporali anche al Sud. I dettagli

L’indebolimento dell’Anticiclone Africano e il transito della coda di una perturbazione atlantica al Nord (la nr. 5 del mese) hanno già dato luogo ad una fase di tempo molto instabile con forti temporali sulle regioni settentrionali.

Martedì 27 agosto, con l’arrivo sulla Penisola della parte più attiva della perturbazione, associata ad aria più fredda in quota, la fase temporalesca coinvolgerà anche il Centro-Sud, dove mercoledì 28 il tempo resterà instabile, con fenomeni intensi e più insistenti in Sicilia.

Questo cambio di scenario è responsabile di una temporanea attenuazione del caldo intenso e dell’afa in gran parte del Paese. Le temperature torneranno ad aumentare nella seconda parte della settimana, con valori di nuovo quasi ovunque ben oltre la media tra venerdì 30 e sabato 31 grazie ad una nuova espansione dell’alta pressione africana sull’Italia.

Le previsioni meteo per martedì 27 agosto

Nella notte e al mattino rovesci e temporali in pianura al Nord-Ovest; nubi anche sul medio versante adriatico, con i primi acquazzoni in mattinata sui rilievi di Romagna e Marche; poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tempo molto instabile al Centro-Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali nelle zone interne, localmente di forte intensità con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche.

Qualche temporale anche sui monti della Sardegna e, a carattere isolato, su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale: non escluso il coinvolgimento delle limitrofe aree di pianura. Tempo più soleggiato sulle coste liguri, dell’alto Adriatico, della Puglia e delle Isole. In serata generale attenuazione dei fenomeni. Temperature minime in calo al Nord; massime in diminuzione al Centro-Sud, più marcata nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 agosto

Tempo di nuovo stabile e soleggiato al Nord, con locali rovesci pomeridiani solo sulle Alpi occidentali. Ampie zone di sereno anche in Toscana, lungo le coste del Centro e nel nord della Sardegna; rovesci e temporali fin dal mattino tra bassa Calabria e Sicilia orientale, nel pomeriggio anche nell’interno del Centro-Sud, soprattutto a ridosso dell’Appennino.

I temporali potranno risultare in qualche caso intensi, con locali nubifragi, grandine e raffiche. Temperature massime in lieve ripresa al Nord e al Centro, in calo al Sud e in Sicilia. Venti in prevalenza deboli, tranne durante gli episodi temporaleschi.