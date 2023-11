Meteo: tra lunedì 27 e martedì 28 piogge, temporali e vento. I dettagli

Assaggi d’inverno in questa fine di novembre sull’Italia, raggiunta da una massa d’aria di origine artica che ha portato alle prime intense gelate della stagione in pianura al Centro-Nord. La settimana alle porte si preannuncia nel complesso invernale al Nord dove si ripresenteranno le occasioni per alcune gelate, mentre al Centro-Sud le temperature saranno decisamente altalenanti, tra temporanei sensibili rialzi e successivi raffreddamenti.

Un saliscendi dettato dal passaggio delle ultime due perturbazioni del mese: la prima di queste, la numero 12, la cui parte più attiva investirà il Centro-Sud tra la sera di lunedì 27 e mattina di martedì 28, con fenomeni localmente intensi. Il Nord sarà coinvolto più marginalmente, con una debole e veloce fase di neve nelle Alpi anche sotto i 1000 m.

Breve pausa mercoledì 29, poi giovedì 30 arriverà la perturbazione numero 13, ma con tempistica e traiettoria ancora molto incerte. L’evoluzione al momento più probabile suggerisce un coinvolgimento dapprima delle regioni settentrionali - con un carico più significativo di neve su Alpi e Prealpi (fino a quote relativamente basse sul Piemonte) -, poi tra venerdì 1 dicembre e le prime ore di sabato 2 di quelle centro-meridionali.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 27 novembre

Nuvolosità in rapido addensamento sin dalla mattinata al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna, con le prime isolate piogge sull’isola, tra Liguria di levante e alta Toscana. Nel pomeriggio le nuvole si estenderanno a tutto il Paese, mentre le precipitazioni raggiungeranno il Lazio, la Calabria tirrenica e l’alto Adriatico. Deboli nevicate nelle Alpi occidentali e in Valle d’Aosta anche sotto i 1000 m. In serata e nella notte peggiora in gran parte del Paese, con piogge localmente intense tra Lazio e Campania. Qualche fiocco di neve a quote collinari nel Triveneto.

Temperature minime in ulteriore calo all’estremo Sud, in lieve rialzo altrove, ma con ancora deboli gelate all’alba al Centro-Nord. Massime in sensibile calo al Nord, in rialzo al Sud. Venti moderati o tesi sud-occidentali su mari e regioni di ponente; meridionali su Ionio e Adriatico.

Le previsioni meteo per martedì 28 novembre

Nella notte e al mattino tempo perturbato al Centro-Sud con piogge diffuse, possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni localmente intensi e abbondanti su basso Lazio, Campania, Calabria tirrenica, settori occidentali di Abruzzo, Molise e Basilicata. Al Nord fenomeni più probabili nelle Alpi, in Valle d’Aosta (nevose a quote collinari) e all’estremo Nordest. Dal pomeriggio tendenza ad una generale attenuazione delle precipitazioni, con ampi rasserenamenti sulle regioni settentrionali, su Toscana, basso Adriatico e settori ionici.

Temperature minime in rialzo quasi ovunque, più sensibile al Centro-Sud, probabili gelate all’alba al Nordovest. Massime in lieve aumento ovunque. Venti in marcato rinforzo, fino a tempestosi occidentali al Sud, sui mari di ponente e sulle Isole dove i mari diverranno agitati; Fohn al Nordovest.