Meteo, tra lunedì 11 e martedì 12 tempo stabile e temperature in aumento

Lunedì 11 la perturbazione si sarà allontanata permettendo un miglioramento delle condizioni meteo sull'Italia, che ad inizio settimana sarà interessata da correnti nord-occidentali più secche. L'alta pressione, infatti, rimane posizionata sulla Penisola Iberica e sul Mediterraneo, proteggendo in parte anche il nostro Paese. Non ci si aspetta dunque il passaggio di perturbazioni ad inizio settimana.

Le previsioni meteo da lunedì 11

Nel dettaglio, la giornata di lunedì 11, nonostante non sia previsto il transito di perturbazioni sarà comunque piuttosto nuvolosa, ma senza piogge significative, ad eccezione di qualche nevicata ad alta quota sulle Alpi di confine, specie in Val d'Aosta, e qualche debole e isolata pioviggine sulle tirreniche. Possibili nebbie o foschie durante la notte e il primo mattino sulla Pianura al Nord e lungo l'alto Adriatico. Il flusso di aria sarà mite e quindi le temperature saranno in generale aumento, su valori localmente anche oltre la norma per la metà di dicembre. Venti occidentali o di libeccio.

Nella seconda parte della settimana il tempo potrebbe tornare ad essere più movimentato. Mercoledì 13 infatti un fronte instabile potrebbe scavalcare le Alpi e portare precipitazioni sul Nord-Est, per poi scivolare verso i Balcani. Altrove il tempo sarà invece più stabile, in un contesto ancora mite per il periodo. Un secondo peggioramento potrebbe interessare poi le regioni del Centro-Sud tra giovedì 14 e venerdì 15. Si tratta di una tendenza che presenta ancora ampi margini di incertezza, pertanto vi invitiamo a controllare i prossimi aggiornamenti.