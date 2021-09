Meteo, tra il 9 e il 10 settembre temperature in aumento: oltre 30 gradi

Nei prossimi giorni assisteremo a un nuovo graduale rinforzo dell’alta pressione, specialmente al Centro-Nord e sulla Sardegna dove prevarrà il sole, A metà settimana l’evoluzione meteorologica resta incerta sulle Isole maggiori che poterebbero essere attraversate da un fronte temporalesco; nel resto del paese situazione che resta più tranquilla salvo un po’ di instabilità pomeridiana sull’Appennino centro-meridionale. Nell’ultima parte della settimana possibile generale aumento delle temperature con valori oltre le medie anche oltre i 30 gradi da Nord a Sud.

Fase meteo più stabile tra il 9 e il 10 settembre ma con delle eccezioni

Mercoledì 8 settembre prevarranno le nuvole al Sud e sulla Sicilia. Qualche annuvolamento anche sul Nordovest, in particolare a ridosso dei settori alpini e prealpini. Nel resto del Paese il tempo sarà abbastanza soleggiato. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche temporale isolato nelle zone interne della Sicilia, sulla Campania, nel Lazio e sui rilievi abruzzesi. Temperature: senza grosse variazioni e complessivamente nella norma. Venti in graduale intensificazione da est sudest sul Canale di Sardegna; in generale deboli altrove. Mari: moto ondoso in aumento sul Canale di Sardegna; calmi o poco mossi tutti gli altri mari.

Nella seconda parte della settimana il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato Nella giornata di giovedì potrebbe però verificarsi una fase più instabile sulle Isole, con rischio temporali specialmente sulla Sicilia. Le temperature tenderanno ad aumentare, tornando sopra le medie sulle regioni centro-settentrionali.