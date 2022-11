Meteo, tra il 3 novembre e il weekend piogge, temporali e neve: i dettagli

Un’intensa perturbazione atlantica (la numero 2 di novembre) sta portando un netto cambio di scenario meteo sull’Italia con il ritorno di un clima autunnale, pioggia e anche neve sulle Alpi dal 3 novembre. Le piogge potranno essere localmente intense e associate a forti temporali. Questa perturbazione insisterà poi sull’Italia anche venerdì, con la pioggia che, oltre alle regioni settentrionali, bagnerà anche gran parte del Centro-Sud e delle Isole maggiori. L’aria più fredda che seguirà il fronte perturbato farà calare le temperature che entro sabato si saranno riportate su valori quasi ovunque nella norma; sulle Alpi è attesa la prima neve, anche abbondante, fino a quote di media montagna intorno ai 1500 metri. Assieme a nuvole e piogge e al calo termico l’arrivo della perturbazione sarà accompagnato da un notevole rinforzo del vento. L’ingresso di questa perturbazione atlantica nel Mediterraneo sarà responsabile della formazione di un intenso vortice ciclonico che nel fine settimana si porterà verso porterà verso sud portando altre piogge sulle regioni del medio Adriatico, su quelle meridionali e nelle due Isole maggiori.

Le previsioni meteo per giovedì 3 novembre

Giovedì prevalenza di tempo soleggiato con pochi annuvolamenti di rilievo all’estremo Sud e lungo le coste del medio e basso versante adriatico. Molte nuvole sul resto d’Italia ma con poche e deboli piogge al mattino; nel pomeriggio piogge in arrivo, per lo più deboli e a carattere sparso, sulle regioni del Nordovest; in serata piogge diffuse, a tratti anche intense, su quasi tutto il Nord e la Toscana; nella notte peggiora anche in Sardegna, Umbria e Lazio. Venti meridionali, da deboli a moderati, sui mari di ponente. Temperature massime in leggero calo in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo per venerdì 4 novembre

Venerdì nuvole su tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse praticamente su tutte le regioni, al mattino soprattutto al Centro-Nord, tra pomeriggio e sera più che altro al Nordest, Sud e Isole Maggiori. Molto vento, soprattutto al Centro-Sud e Isole. Temperature massime in deciso calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con poche variazioni altrove.