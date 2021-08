Meteo, tra il 27 e 28 agosto temporali e calo termico al Centro-Nord

Break dell’estate sull’Italia in questi ultimi giorni di agosto, segnati da una grande variabilità meteo e da un clima via via meno caldo, anche in Sicilia dove la calura si smorzerà solo a partire da venerdì 27.

Una nuova perturbazione (la n.6) proveniente dall’Europa settentrionale ha raggiunto l’estremo Nord-Est. Si tratta di un fronte freddo destinato a scivolare lungo la Penisola: tra venerdì 27 e sabato 28 saranno coinvolte le regioni del Centro-Nord, domenica 29 marginalmente il Sud.

Il suo passaggio sarà l’occasione per altri rovesci e temporali, localmente pure intensi, mentre il tipo di massa d’aria alle sue spalle rinfrescherà ulteriormente il clima: particolarmente al Nord e sul medio versante Adriatico dove, nel fine settimana, sono attese temperature inferiori alla norma. La regione più sarà resterà ancora la Sicilia dove, tuttavia, non si supereranno i 32-33 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 27

In mattinata piogge o temporali in trasferimento dal Veneto all’Emilia Romagna, occasionalmente anche tra Liguria di Levante e nordovest Toscana. Nel pomeriggio e in serata i temporali raggiungono le Marche (qui anche intensi), marginalmente l’Abruzzo e l’Umbria; isolati rovesci lungo le Prealpi venete e il nord del Friuli. A fine giornata tendenza a rovesci tra la fascia prealpina e le vicine pianure delle regioni di Nordovest. Altrove cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in calo al Nord e sulle Marche, in lieve aumento sui settori adriatici del Centro-Sud. Venti: occidentali da moderati a tesi sulla Sardegna, sui mari di ponente e sulle regioni centrali dove prevarrà il Libeccio.

Le previsioni meteo per sabato 28

Su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria ionica e Isole tempo in prevalenza soleggiato. Nel resto del Paese nuvolosità variabile e tempo molto instabile: a rischio rovesci o temporali saranno soprattutto le regioni del Centro e il nord della Puglia, al mattino anche l’Emilia Romagna. Nel resto del Nord grande variabilità: ultimi rovesci a inizio giornata tra Piemonte e Lombardia; nel pomeriggio isolati acquazzoni limitati alle aree montuose, un po’ di sole in val padana e Liguria.

Temperature massime in calo quasi ovunque, anche sensibile al Nord e su parte del Centro dove non si andrà oltre i 24-25 gradi. Venti: da moderati a tesi occidentali al Sud e sulle Isole, fino a moderati da nord-nordest sulle regioni centrali e sull’alto Adriatico.