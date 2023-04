Meteo, tra il 13 e 14 aprile maltempo sull'Italia, con vento, pioggia, neve e clima più freddo

Da giovedì 13 una perturbazione darà il via ad una fase meteo di maltempo, con pioggia, vento, neve e clima più freddo. Ci attende infatti una seconda parte della settimana decisamente più dinamica e movimentata, a causa del passaggio sull’Italia di due attive perturbazioni nord-atlantiche.

La prima di queste, la numero 3 di aprile, ha raggiunto mercoledì 12 sera le regioni settentrionali, e tra giovedì 13 e venerdì 14 investirà anche il Centro-Sud: attese piogge, rovesci, temporali, neve nelle Alpi e in Appennino, con fenomeni localmente di forte intensità.

L’aria fredda alle spalle del fronte si propagherà a tutto il Paese entro la fine di venerdì, determinando un marcato abbassamento delle temperature, insieme ad un sensibile rinforzo della ventilazione – fino a burrascosa - e del moto ondoso dei mari – fino a molto agitati.

La seconda, la numero 4, è attesa nel weekend del 15 e 16 aprile, con obiettivo preferenziale le regioni centro-meridionali dove si profila un’altra fase di tempo localmente perturbato. La tendenza in tal senso resta incerta, così come il coinvolgimento delle regioni settentrionali, al momento solo parziale e limitato alla giornata di sabato. ­Le temperature si porteranno su valori temporaneamente anche al di sotto della media stagionale.

Le previsioni meteo per giovedì 13

Maltempo con piogge, rovesci anche intensi e possibili temporali su Liguria, Lombardia centro-orientale e regioni di Nordest; nevicate copiose su Alpi e Prealpi centrali e orientali fin verso 1000-1500 metri, localmente anche più in basso.

Tempo in rapido peggioramento anche al Centro, con rovesci e temporali in sviluppo sulla maggior parte dei settori. Fenomeni localmente intensi. Al Sud e sulle Isole condizioni di variabilità, con locali piogge dal pomeriggio sulla Campania, in serata anche nel resto del Meridione, sulla Sicilia tirrenica e nel nordovest della Sardegna.

Temperature massime in forte calo e inferiori alla media al Nord e sulla Sardegna, in ulteriore temporaneo aumento sul medio Adriatico, al Sud e Sicilia, con punte fino a sfiorare i 25 gradi, anche oltre sull’isola. Venti in marcato rinforzo: di Maestrale sui mari di ponente, di Scirocco su quelli di levante, con raffiche fino a 70-80 Km/h. Ventoso anche al Nord. Mari fino ad agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 14

Nelle regioni di Nord-Ovest passaggio a tempo in prevalenza soleggiato sin dal mattino, ma con nubi di nuovo in aumento in serata e le prime deboli nevicate nelle Alpi occidentali di confine fin verso 1200 metri circa. Nel resto del Paese spiccata variabilità e atmosfera instabile: piogge isolate, brevi rovesci e locali temporali saranno più probabili all’estremo Nordest, nelle zone interne e adriatiche peninsulari e nel nordovest della Sardegna. Quota neve sui monti in calo fin verso 1200-1400 m. In serata temporaneo miglioramento in tutto il Centro-Sud.

Temperature massime in diminuzione sensibile sulle regioni centro-meridionali. Venti fino a forti o burrascosi di Maestrale sulle Isole e sui mari di ponente, che resteranno agitati.