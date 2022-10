Meteo: tra giovedì 3 e sabato 5 novembre piogge e aria più fredda

Giovedì 3 novembre giornata in gran parte soleggiata con pochi annuvolamenti di rilievo su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole maggiori. Molte nubi nel resto del Paese con un cielo fino a molto nuvoloso e con qualche debole pioggia su Nord-Ovest, Triveneto, Toscana e Lazio. Tra il tardo pomeriggio e la sera deciso peggioramento del tempo per l'arrivo di una perturbazione (la n.2 di novembre) sulle regioni del Nord-Ovest con piogge in intensificazione che poi nella notte si estenderanno al Nord-Est e alla Toscana. Localmente i fenomeni potranno essere intensi e a carattere temporalesco.

Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo; valori perlopiù compresi tra 15 e 19 gradi al Nord, tra 20 e 25 gradi al Centro-Sud e Isole. Venti deboli salvo moderati rinforzi da sud tra il Canale di Sicilia e il Tirreno centrale; a fine giornata venti meridionali in deciso rinforzo su tutti i mari di Ponente. Mari poco mossi o localmente calmi.

Venerdì 4 novembre insiste la perturbazione n.2 del mese: nel weekend affluirà aria più fredda con un deciso calo termico. La tendenza meteo

Nella giornata di venerdì 4 novembre il tempo tenderà a migliorare al Nord-Ovest con ampie schiarite mentre tra il Nord-Est e il Centro-Sud la giornata sarà caratterizzata da nubi e dalla possibilità di piogge che saranno più insistenti e intense nell'estremo Nord-Est e nel settore del basso Tirreno dove potranno verificarsi piogge anche a carattere di rovescio o temporale.

Sabato 5 la perturbazione tenderà ad allontanarsi vero i Balcani ma potrebbe portare ancora qualche residua pioggia sul medio Adriatico ed all'estremo Sud. Al suo seguito affluirà aria più fredda responsabile di un generale calo delle temperature, le quali si riporteranno su valori più consoni al periodo. L'attuale tendenza evidenzia per domenica 6 novembre un tempo stabile e abbastanza soleggiato in gran parte del Paese.