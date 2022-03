Meteo: tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo maltempo e ancora aria fredda

Da giovedì 17 marzo il campo di alta pressione sull'Italia tenderà a indebolirsi permettendo l'avvicinamento di una depressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale, con tendenza quindi a un moderato peggioramento tra giovedì e venerdì 18 sulle regioni centro meridionali.

In particolare, giovedì prime locali piogge fin dal mattino sulla Sardegna, in estensione in serata anche alla Sicilia. Prevarrà un cielo molto nuvoloso o coperto anche nelle regioni di Nord-Ovest e a ridosso delle Prealpi centro orientali ma con qualche piovasco possibile solo nel Cuneese. La giornata sarà invece complessivamente più soleggiata sull'alto Adriatico e nel settore peninsulare con le schiarite più ampie nelle zone costiere dell'alto Adriatico e nelle regioni tirreniche. Primi cali delle temperature in Sardegna, al Nord e nelle regioni adriatiche mentre ulteriori rialzi saranno possibili nel versante tirrenico. Ventoso per venti di Tramontana in Liguria, da est o sudest sul medio e basso Tirreno e nelle Isole maggiori. Fino a molto mossi i mari di ponente, anche agitati i Canali delle Isole.

Maltempo più esteso al Centro-Sud nella giornata di venerdì 18 marzo. Si conferma un nuovo afflusso di aria fredda dai Balcani: la tendenza meteo

Venerdì al Centro-Sud il peggioramento dovrebbe risultare più esteso con precipitazioni in arrivo anche sul medio Adriatico, nel basso Lazio e sul Sud peninsulare. Fenomeni anche moderati nel resto della Sardegna e nel settore ionico. Si intensificherà la ventilazione orientale un po' dappertutto che insisterà anche nel fine settimana di sabato 19 e domenica 20 facendo affluire aria fredda proveniente dai Balcani. Si confermerebbe quindi, per l'ultima parte della settimana, un ritorno a un clima invernale. Per il Nord ancora nessuna prospettiva di precipitazioni che possano alleviare la grave siccità.