Meteo: tra fine novembre e inizio dicembre piogge, freddo e neve. La tendenza

La perturbazione numero 10, giunta tra la fine di lunedì 28 e la giornata di martedì 29 novembre, insisterà anche mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre. Mercoledì le regioni più colpite saranno quelle centrali adriatiche e quelle meridionali compresa la Sicilia tirrenica, con piogge a tratti intense e a carattere di rovescio o temporale. Inoltre arriverà qualche precipitazione anche nella zona di Ischia, colpita pesantemente dalla precedente ondata di maltempo con una drammatica frana nel comune di Casamicciola.

In tutte le altre zone situazione più tranquilla, eccetto qualche sporadica precipitazione in Romagna e nel basso Lazio. Temperature senza grandi variazioni; clima freddo, soprattutto nelle regioni adriatiche e al Nord per effetto dei venti nord orientali. Quota neve intorno ai 900-1100 metri sull'Appennino centrale e oltre gli 800 metri sull'Appennino settentrionale.

A inizio dicembre ancora qualche pioggia senza escludere l'arrivo di un altro peggioramento (perturbazione n.1 del mese): la tendenza meteo

Giovedì 1 dicembre la perturbazione, seppur in allontanamento, riuscirà ancora a portare piogge e rovesci sempre sulle regioni del medio e basso Adriatico, buona parte del Sud ad esclusione del settore costiero della Campania; fenomeni comunque meno intensi e diffusi. Al Centro-Sud affluisce aria leggermente più mite con conseguente innalzamento della quota neve sull'Appennino centrale (intorno ai 1400-1500 metri). Altrove nuvole e cielo coperto, soprattutto al Nord; qualche schiarita nel settore tirrenico e nei settori meridionali delle Isole. Temperature senza grandi variazioni.

Nei giorni successivi la tendenza è ancora incerta: attualmente sembra che la situazione possa rimanere movimentata con il probabile arrivo di un'altra perturbazione (la n.1 di dicembre) che potrebbe interessare prevalentemente le zone occidentali (Nord-Ovest, regioni tirreniche e Sardegna). Per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.