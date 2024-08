Meteo: tra fine agosto e inizio settembre caldo, afa e qualche temporale. La tendenza

Nell’ultima parte della settimana si conferma un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia e un conseguente aumento della stabilità atmosferica. Ancora una volta sarà l’Anticiclone Nord Africano ad estendersi verso nord garantendo giornate soleggiate e calde su tutte le nostre regioni.

Il tempo di venerdì 30 agosto e del fine settimana sarà caratterizzato da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con soltanto qualche annuvolamento in più da metà giornata sulle zone montuose del Nord e dell’estremo Sud: nubi localmente associate a brevi rovesci pomeridiani sui rilievi di Calabria e Sicilia orientale; sulle Alpi il rischio sarà molto basso.

Settembre al via con caldo e nuovo aumento dell'instabilità al Nord: la tendenza meteo

L’attuale tendenza mostra per domenica 1 settembre un aumento delle nubi e dell’instabilità su Alpi ed estremo Nordovest per una perturbazione in arrivo sulla Francia: soprattutto tra pomeriggio e sera dovrebbe tornare alto il rischio di piogge e temporali.

Ad inizio settimana l’instabilità potrebbe coinvolgere in maniera più diffusa le regioni settentrionali mentre al Centro-Sud dovrebbe ancora dominare l’alta pressione. Le temperature aumenteranno su valori ben oltre la norma, il caldo e l’afa torneranno a coinvolgere tutto il nostro paese ma in maniera più dirette le regioni del Centro-Nord.