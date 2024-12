Meteo: perturbazione sull'Italia, tornano pioggia, neve e vento forte! Le previsioni da giovedì 19

Dopo una fase meteo tutto sommato tranquilla, si prospetta un sensibile cambiamento della situazione a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica (la numero 5 del mese), oggi al Nord, ma in successivo trasferimento verso il Centro-Sud domani, con anche la genesi di un profondo ciclone sui mari occidentali. La giornata di venerdì sarà anche caratterizzata da una notevole intensificazione dei venti che, entro sera, tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali, in seguito allo spostamento del centro del ciclone dal Ligure al basso Tirreno, con raffiche anche tempestose, oltre i 100 km/h.

L’aria più fredda che affluirà da nord determinerà un brusco calo termico verso valori anche sotto le medie stagionali e il ritorno della neve su Alpi e Appennini. L’attuale tendenza, ancora piuttosto incerta, indica un miglioramento sabato a iniziare dal Centro-Nord, ma solo temporaneo con la possibilità che le forti correnti nord-occidentali in quota convoglino verso l’Italia un altro fronte freddo tra la fine di domenica e l’inizio della settimana di Natale.

Le previsioni meteo per giovedì 19 dicembre

Nuvolosità sparsa più o meno compatta in tutto il Paese, con le schiarite più ampie sul medio-basso Adriatico e all’estremo Sud.

Piogge inizialmente tra il Levante ligure e l’alta Toscana, ma in graduale estensione al resto del Nord, eccetto il Piemonte occidentale, la Liguria di Ponente e l’Emilia Romagna orientale. Nevicate sulle Alpi a quote inizialmente elevate, ma in abbassamento fino agli 800-1000 metri in serata nel settore centro-occidentale. Qualche pioggia anche in Campania e Calabria tirrenica, in estensione entro sera anche al resto del versante tirrenico e nella Sardegna occidentale.

Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest. Venti in rinforzo, inizialmente meridionali, in rotazione da ovest o nord-ovest alla sera, con forti raffiche in Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 20 dicembre

Schiarite sempre più ampie al Nord-Ovest. Prevalenza di nuvole altrove, con precipitazioni sparse, anche temporalesche nel basso Tirreno. Dal pomeriggio migliora anche al Nord-Est e, successivamente, anche sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna.

Quota neve intorno ai 600 metri sulle Alpi orientali, più elevata sui rilievi del Centro-Sud, ma in calo fino a 800-1200 metri nell’Appennino settentrionale e rilievi sardi.

Temperature minime ancora generalmente sopra lo zero; massime in calo al Centro e in Sardegna, in temporaneo rialzo al Nord, più marcato al Nord-Ovest grazie ai venti di Foehn. Forte ventilazione in rotazione ciclonica attorno al minimo barico in spostamento dal Ligure al Tirreno: possibili raffiche oltre i 100 km/h sui mari occidentali che diverranno molto agitati e localmente grossi.