Meteo, torna l'Estate sull'Italia: sole e caldo in aumento da giovedì 22

L’estate si riprende i propri spazi da giovedì 22 grazie al rinforzo dell’alta pressione che archivia definitivamente l’intensa fase di maltempo con fenomeni estremi la cui forza e i cui effetti hanno avuto origine dall’energia accumulatasi nei bassi strati atmosferici e nelle acque superficiali dei nostri mari nel corso della lunga ondata di caldo africano che ha investito l’Italia e il Mediterraneo per circa 40 giorni.

Il promontorio anticiclonico si sta spingendo verso l’Europa centro-orientale e garantirà prevalenti condizioni di tempo stabile e soleggiato, accompagnato da un rapido aumento delle temperature che torneranno diffusamente oltre la norma.

Il caldo, quindi, tornerà a farsi sentire, ma sarà caratterizzato da picchi meno estremi rispetto quelli osservati nelle scorse settimane. Gli ultimi aggiornamenti indicano per domenica 25 il transito sul nostro continente di una perturbazione atlantica, che potrebbe lambire le Alpi, dando luogo in quest’area a una breve fase instabile, che non coinvolgerebbe però il resto del Paese.

La tendenza più probabile per l’ultima settimana di agosto è il proseguimento di condizioni di tempo abbastanza stabile e caldo oltre la norma.

Le previsioni meteo per giovedì 22

Tempo in gran parte soleggiato, salvo la presenza di un po’ di nuvole su Alpi, alta pianura Padana, Venezie e basso Tirreno, con locali rovesci su Prealpi lombarde e Veneto orientale. Nel pomeriggio nubi in aumento anche lungo l’Appennino e i rilievi della Sicilia dove non si escludono occasionali rovesci o brevi temporali di calore.

Temperature massime in leggero calo al Nord e in Sardegna, in rialzo al Sud; punte di nuovo intorno ai 35 gradi sulle regioni tirreniche. Venti di debole intensità, con ancora qualche rinforzo di Maestrale nel Canale d’Otranto, nello Ionio settentrionale e nei Canali di Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 23

Altra giornata per lo più stabile e soleggiata. Da segnalare la presenza di nubi un po’ più insistenti fra alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige e in Sicilia; per il resto, al massimo qualche velatura passeggera. Nel pomeriggio qualche nuvola in più anche nel resto delle aree montuose; isolati e brevi rovesci possibili sui rilievi della Sicilia, nelle altre zone rischio molto più basso di precipitazioni.

Temperature in generale aumento; massime comprese fra 30 e 36 gradi. Venti deboli con locali rinforzi di brezza. Mari calmi o poco mossi.