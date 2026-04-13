Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento

La circolazione ciclonica che in questo inizio di settimana si è formata sul Mediterraneo centrale, da giovedì 16 aprile si allontanerà verso il mar Libico. Il suo posto sarà preso dall’Anticiclone delle Azzorre che gradualmente, a partire dalle regioni centro-settentrionali, si espanderà al di sopra del nostro Paese. Le temperature saranno in aumento e si assesteranno su valori di alcuni gradi superiori alla norma.

Giovedì 16 aprile avremo schiarite su tutte le regioni, più ampie sulla Pianura Padana e sulle zone costiere del Centro. Al mattino al Sud cielo più nuvoloso, con possibili rovesci sull’est della Sicilia. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle aree prealpine della Lombardia e del Nord-Est; rovesci o temporali isolati nelle zone interne del Lazio, in Campania, sulla Calabria tirrenica e nell’ovest della Sicilia.

Temperature in rialzo, più sensibile sulle regioni centrali e sul Nord-Ovest. Venti deboli sulle regioni centro-settentrionali, da deboli a moderati settentrionali al Sud e sulle Isole.

Venerdì 17 aprile tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle regioni centro-settentrionali. Possibilità di isolati temporali pomeridiani sull’Appennino calabro-lucano e nel centro-sud delle Isole maggiori. Temperature in lieve aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia. Venti da deboli a moderati di Maestrale in Puglia e in Sicilia.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti sull’Italia non dovrebbero transitare perturbazioni nemmeno nella giornata di sabato 18.