Meteo, da lunedì 13 giugno il caldo tenderà ad intensificarsi

Alta pressione, sole e tempo stabile: ci attende una settimana pienamente estiva sull’Italia, segnata dalla presenza dell’anticiclone di matrice nord-africana, in estensione progressiva a quasi tutta l’Europa centro-meridionale. La vivace ventilazione settentrionale attualmente ancora presente sulle regioni centro-meridionali, grazie alla quale le temperature, limitatamente al versante adriatico e al Sud, si stanno mantenendo vicine alla norma, è destinata presto ad esaurirsi.

A partire da lunedì 13 giugno, di conseguenza, il caldo tenderà ad intensificarsi ovunque, con valori che si porteranno sensibilmente oltre le medie stagionali e con punte che al Nord e sulle regioni occidentali potranno raggiungere i 33-34 gradi, fino a toccare i 35 sulla Sardegna.

Più direttamente coinvolta dall’azione rovente dell’Anticiclone africano sarà la Penisola Iberica dove, la prossima, sarà una settimana di caldo estremo, con picchi anche intorno ai 45 gradi.

Tra giovedì 16 e domenica 19, inoltre, la fiammata sub-tropicale potrebbe coinvolgere temporaneamente anche l’Europa continentale e l’Italia, con il termometro in qualche caso fino a 40 gradi. La tendenza in tal senso resta incerta.

Meteo, le previsioni per lunedì 13 giugno

Nuvolosità in aumento nel settore alpino con il rischio, tra la mattina e il pomeriggio, di locali rovesci o brevi temporali su Orobie orientali, Trentino Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Nel resto del Paese tempo ben soleggiato, con qualche annuvolamento di rilievo da segnalare sull’Appennino calabrese.

Temperature massime in aumento sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna: per lo più comprese tra 27 e 32 gradi, con punte di 33-34 gradi in Pianura Padana, su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Venti di Maestrale in attenuazione al Centro-Sud. Mari mossi al Sud.

Meteo, le previsioni per martedì giugno

Tempo soleggiato e caldo sulla maggior parte delle regioni. Da segnalare il passaggio di alcune velature e lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, nelle ore centrali della giornata, attorno ai rilievi. Nel corso del pomeriggio non si escludono brevi e isolati acquazzoni o temporali di calore lungo la dorsale appenninica.

Temperature massime in temporanea leggera flessione in val padana, dove si toccheranno comunque i 29-30 gradi. Punte fino a 32-34 gradi sulle regioni tirreniche e sulle Isole, fino a sfiorare i 35 sulla Sardegna. Venti in prevalenza deboli e a regime di brezza.