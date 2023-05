Meteo, torna il sole in Emilia Romagna. Qualche rovescio al Sud

Il vortice responsabile dell’intensa fase di maltempo che ha investito molte delle nostre regioni, con gli effetti più gravi in Emilia Romagna si allontana dall’Italia, favorendo quindi il rinforzo dell’alta pressione e il ritorno a condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Centro-Nord. Nelle regioni meridionali invece nel corso della giornata di giovedì 4 maggio, potrà persistere una locale instabilità. I venti tenderanno a perdere rapidamente di intensità e le temperature sono previste in aumento da nord a sud. L'alta pressione dovrebbe resistere anche durante il primo weekend di maggio, con condizioni meteo stabili in gran parte del Paese.

Nel fine settimana, però, alcune perturbazione in transito sull'Europa centrale potrebbero lambire il Nord Italia. Nella giornata di sabato 6 maggio un po’ di instabilità dovrebbe coinvolgere essenzialmente l’arco alpino mentre domenica il rischio di piogge dovrebbe coinvolgere in maniera più diffusa non solo le Alpi ma anche parte delle pianure. La tendenza per il weekend sulle regioni settentrionali è ancora affetta da un po’ di incertezza: vi invitiamo quindi a non perdere i prossimi aggiornamenti per conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per giovedì 4 maggio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro, in Sardegna e sulle coste della Campania; da segnalare un po’ più di nuvolosità in sviluppo nel pomeriggio a ridosso dell’Appennino con isolati piovaschi possibili sui rilievi tra basso Lazio e Abruzzo. Maggiore nuvolosità nel resto del Sud e in Sicilia, ma con ampie schiarire da metà giornata in Puglia. Locali rovesci o brevi temporali in sviluppo nelle ore pomeridiane nelle zone interne del Sud, più probabili tra bassa Campania, Basilicata e Calabria, e della Sicilia.

Temperature in aumento, venti settentrionali in generale indebolimento. Molto mosso lo Ionio, un po’ mossi il medio-basso Adriatico, il Tirreno meridionale e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 5 maggio

Bel tempo soleggiato anche al Sud, con qualche nube in più nell’Appennino e in Calabria e la possibilità di locali piogge nell’area dello Stretto di Messina. Nel pomeriggio nuvole in transito nelle zone alpine, dove non si esclude il rischio di brevi e sporadici acquazzoni.

Temperature in ulteriore generale rialzo; venti deboli.