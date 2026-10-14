FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, torna l'anticiclone: tanto sole e temperature in aumento d...

Meteo, torna l'anticiclone: tanto sole e temperature in aumento da mercoledì 14 ottobre

Autunno in pausa per qualche giorno: torna l'anticiclone, e porta sole e caldo anomalo soprattutto al Centro-Nord. Le previsioni meteo
Previsione14 Ottobre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione14 Ottobre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L’alta pressione sta tornando rapidamente ad allungarsi sul nostro Paese, e stando agli ultimi aggiornamenti meteo occuperà stabilmente gran parte dell’Europa Occidentale e il Mediterraneo Centrale fino a venerdì, proteggendo anche l’Italia dal passaggio di nuovi sistemi perturbati. Nella parte centrale della settimana il tempo sarà quindi soleggiato e stabile in gran parte d’Italia, con appena un po’ di instabilità all’estremo Sud nella giornata di venerdì per l’avvicinarsi di un vortice di bassa pressione dalla Grecia.

Dal punto di vista termico, nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire, specie al Centro-Nord e in Sardegna, dove sono attesi nuovamente valori al di sopra della norma, mentre al Sud le temperature rimarranno nel complesso vicine alle medie stagionali. Nel fine settimana è possibile un cambiamento della situazione meteo e l’arrivo di una nuova perturbazione, ma la tendenza rimane piuttosto incerta, per cui vi consigliamo di seguire i nostri prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 ottobre

Oggi al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con pochi temporanei annuvolamenti per lo più confinati su Alpi Orientali e Appennino Meridionale. Nel pomeriggio tempo bello e soleggiato da nord a sud in tutta Italia. Temperature massime in rialzo in gran parte del centro-Nord, stazionarie o in ulteriore leggero calo invece al Sud e Isole. Giornata ancora ventosa, per venti da nord, sulle regioni meridionali, dove i mari rimarranno in generale mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 15 ottobre

Domani prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso praticamente in tutte le regioni; solo a tratti qualche nuvola innocua in più, specie su Levante Ligure e Alta Toscana. Temperature massime in crescita al Nord-Ovest, sul medio versante adriatico, al Sud e nelle Isole, con poche variazioni altrove. Moderati venti settentrionali su Basso Adriatico e Ionio.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, autunno in pausa: torna l'anticiclone da mercoledì 14 ottobre
    Previsione13 Ottobre 2026

    Meteo, autunno in pausa: torna l'anticiclone da mercoledì 14 ottobre

    Stop alle piogge, torna l'anticiclone: da domani porterà tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, con caldo in aumento
  • Meteo, ultime piogge e temporali al Sud: le zone a rischio martedì 13 ottobre
    Previsione13 Ottobre 2026

    Meteo, ultime piogge e temporali al Sud: le zone a rischio martedì 13 ottobre

    Tempo ancora instabile al Sud, con piogge e temporali soprattutto al mattino, poi si conferma un cambio di scenario. Le previsioni meteo
  • Meteo 13 ottobre: qualche pioggia e forti venti al Centro-Sud!
    Previsione13 Ottobre 2026

    Meteo 13 ottobre: qualche pioggia e forti venti al Centro-Sud!

    Ultimi effetti della perturbazione n.3 di ottobre sulle regioni meridionali dove soffiano anche forti venti. Temperature in diminuzione.
  • Meteo: 13 ottobre con residue piogge al Sud! Venti e calo termico
    Previsione12 Ottobre 2026

    Meteo: 13 ottobre con residue piogge al Sud! Venti e calo termico

    Le previsioni meteo per domani, 13 ottobre, vedono ancora qualche pioggia al Sud ma anche forti venti e temperature temporaneamente in calo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: anticiclone protagonista fino a venerdì, nuova perturbazione nel weekend del 17-18 ottobre
Tendenza13 Ottobre 2026
Meteo: anticiclone protagonista fino a venerdì, nuova perturbazione nel weekend del 17-18 ottobre
Dopo un venerdì ancora stabile e soleggiato, ma con qualche nebbia in pianura, per il weekend si conferma il ritorno delle piogge
Meteo: alta pressione e clima più mite nella parte centrale della settimana! La tendenza
Tendenza12 Ottobre 2026
Meteo: alta pressione e clima più mite nella parte centrale della settimana! La tendenza
La tendenza meteo da metà settimana vede una rimonta anticiclonica con valori oltre le medie stagionali soprattutto al Centro-Nord e in montagna.
Meteo, anticiclone in arrivo: la tendenza da mercoledì 14 ottobre
Tendenza11 Ottobre 2026
Meteo, anticiclone in arrivo: la tendenza da mercoledì 14 ottobre
Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma per qualche giorno alcune regioni registreranno temperature inferiori alla media! La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Ottobre ore 07:04

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154