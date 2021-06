Meteo, caldo in aumento nel weekend del 12 e 13 giugno

Dopo tutta una settimana segnata da condizioni meteo instabili, nel weekend l'estate ingranerà la marcia. L'anticiclone riuscirà infatti a espandersi gradualmente sul nostro Paese, mettendo fine ai temporali e aprendo una fase con condizioni meteo più stabili a partire dal Centro-Nord.

Nel fine settimana tra il 12 e il 13 giugno il sole avrà infatti la meglio in gran parte del Paese, con un'instabilità residua confinata per lo più sulle regioni meridionali in particolare nella giornata di sabato. Tra i protagonisti meteo del weekend anche il caldo, in intensificazione su tutto il Paese: le zone più calde supereranno i 30 gradi soprattutto nella giornata di domenica.

La tendenza meteo per il weekend

La giornata di sabato 12 giugno sarà soleggiata per la maggior parte delle nostre regioni, ma le condizioni meteo risulteranno ancora un po' instabili in particolare al Sud. Soprattutto nel pomeriggio rovesci o isolati temporali potranno interessare la Calabria, l'est della Sicilia, la Basilicata e l'Appennino campano, ma anche le zone interne del Lazio meridionale e i rilievi della Sardegna.

Le temperature aumenteranno al Centro-Nord, dove le zone più calde registreranno valori massimi intorno ai 30 gradi.

Domenica 13 giugno l'alta pressione si estenderà anche al Sud, determinando una giornata di sole in tutto il Paese. Farà eccezione, nelle ore centrali della giornata, un temporaneo aumento delle nuvole che potrà interessare le aree montuose di Alpi, Appennino e Sicilia.

Aumenterà anche il caldo, che si farà sentire soprattutto in Sardegna e al Centro-Nord dove saranno possibili punte di 32-33 gradi. Temperature in aumento anche al Sud, dove anche se i valori saranno più contenuti si vivrà comunque un clima dal sapore estivo.

Secondo l'attuale tendenza meteo le condizioni resteranno stabili anche all'inizio della prossima settimana, con l'alta pressione che continuerà a proteggere l'Italia.