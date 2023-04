Nei prossimi giorni insiste un vortice di bassa pressione: tempo instabile e aria fresca. La tendenza meteo dal 17 aprile

L'alta pressione resta lontana dall'Italia, dove lo scenario meteo resterà dominato dall'instabilità anche nei prossimi giorni.

Lo confermano gli ultimi aggiornamenti relativi alla tendenza meteo: la perturbazione che nel weekend attraverserà l'Italia darà origine a un debole vortice di bassa pressione a ridosso della nostra Penisola, un sistema che resisterà anche nei primi giorni della prossima settimana determinando condizioni meteo instabili in particolare al Centro-Sud con qualche pioggia o temporale. I suoi effetti si faranno sentire anche sulle temperature, con venti freschi che insisteranno soprattutto sulle regioni centro-meridionali: qui i valori potranno risultare localmente inferiori alle medie, mentre al Nord il clima sarà più mite.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

All’inizio della prossima settimana troveremo un vasto anticiclone sull’Europa centrale, che estenderà la sua influenza anche alle regioni settentrionali. Una debole circolazione di bassa pressione e aria instabile, invece, insisterà sulle regioni centro-meridionali.

Di conseguenza tra lunedì 17 e martedì 18 aprile osserveremo ancora delle precipitazioni a carattere di rovescio, soprattutto al Sud, nelle zone interne delle Isole maggiori, sul Lazio, nelle Marche e in Abruzzo.

Il clima sarà in generale in linea con il periodo, con valori in leggero rialzo ovunque. Al Nord-Ovest i valori potranno risultare leggermente superiori alle medie stagionali, mentre nelle regioni centro-meridionali potrebbero restare in alcuni casi inferiori alla norma.