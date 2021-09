Meteo, Italia divisa in due nel weekend del 18-19 settembre

Mentre l'Anticiclone Africano domina la scena meteo al Sud e sulle Isole, proprio in queste ore una perturbazione sta avanzando sul Nord Italia: i suoi effetti si faranno sentire fino a venerdì 17 settembre, con piogge e temperature in calo specialmente sulle regioni settentrionali, ma sarà coinvolta anche parte del Centro.

La scena meteo rimarrà simile anche nei giorni successivi: venerdì il sistema perturbato si allontanerà dall'Italia ma alle sue spalle l'atmosfera rimarrà instabile al Centro-Nord, e già per la giornata di sabato si profila l'arrivo di una nuova perturbazione.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Venerdì 17 settembre, specie nella prima parte della giornata, si faranno sentire gli effetti residui della perturbazione numero 3 del mese. In mattinata qualche pioggia isolata potrà interessare parte del Centro, in particolare della Toscana, dell'Umbria e del Lazio, la Liguria di Levante e anche il nord della Campania. Nella seconda parte della giornata qualche pioggia o temporale isolato potrà ancora coinvolgere le zone interne del Centro e il Nord.

Le temperature saranno superiori alla media stagionale in tutto il paese, con un clima dal sapore estivo specialmente al Sud e sulle Isole maggiori.

Sabato 18 settembre le nuvole si alterneranno a schiarite al Sud e sulle Isole mentre una nuova perturbazione si avvicinerà al Centro-Nord: inizialmente piogge e temporali saranno isolati, mentre dalle ore centrali del giorno i fenomeni diventeranno più diffusi.

Le temperature saranno stazionarie al Sud e sulle Isole, dove proseguirà la fase di caldo anomalo, mentre al Centro-Nord si prevede un leggero calo con valori intorno alla media.

Le condizioni meteo saranno instabili anche nella giornata di domenica 19 settembre: piogge e temporali insisteranno soprattutto al Nord, dove sarà più elevato anche il rischio di fenomeni intensi, ma la perturbazione coinvolgerà marginalmente anche il Centro e qualche fenomeno isolato si spingerà fin verso il Sud.

Nella giornata di domenica le regioni settentrionali risentiranno anche dell'afflusso di aria più fresca, che sarà responsabile di un calo delle temperature sensibile soprattutto lungo l'arco alpino. Nel resto del paese sono invece attesi valori ancora al di sopra della media, con temperature elevate soprattutto al Sud.