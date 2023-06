Meteo, temporali non-stop: 7 e 8 giugno con rovesci pomeridiani sui rilievi e al Nord

Sull’Italia prosegue la fase di tempo molto instabile a causa dell’assenza di anticicloni e della contemporanea persistenza di deboli aree di bassa pressione in grado di favorire lo sviluppo di numerosi rovesci e temporali soprattutto nelle ore centrali del giorno. Questi fenomeni, che continueranno ad essere più probabili sui rilievi e localmente anche nelle pianure del Nord, potranno essere ancora localmente intensi e accompagnati talvolta da grandinate e raffiche di forte intensità.

Le temperature rimarranno intorno ai valori normali per il periodo o di poco inferiori, ma con tendenza a leggeri rialzi col passare dei giorni. Anche nel fine settimana e nei giorni successivi persisterà questo tipo di situazione caratterizzata da una circolazione atmosferica che da un lato manterrà condizioni di instabilità, dall’altro contribuirà a ostacolare la risalita delle masse d’aria torrida verso il Mediterraneo centrale, tenendo per il momento lontano il rischio di ondate di caldo.

Le previsioni meteo per mercoledì 7

Nuvolosità compatta al Nord-Ovest con piogge e temporali fra Piemonte, ovest Lombardia e ponente ligure. Nubi e qualche pioggia anche all’estremo Sud. Maggiori schiarite nel resto d’Italia.

Nel pomeriggio si accentua l’instabilità, con formazione di rovesci e temporali su Alpi, Appennini, nelle zone interne della Puglia e delle Isole, ma con sconfinamenti nella pianura padana centro-occidentale e nel versante ionico. In serata qualche temporale tende a insistere al Nord-Ovest. Temperature in rialzo al Centro-sud con valori nella media o leggermente sotto. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 8

Al mattino locali rovesci in Friuli, parzialmente nuvoloso o velato nel resto d’Italia, con le schiarite più ampie sulle Alpi centrali e il settore adriatico. Dalla tarda mattina e nel pomeriggio instabilità in aumento con isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennini e pianure del Nord-Est; per lo più soleggiato in prossimità delle coste del Centro-Sud.

Alla sera qualche isolato rovescio potrebbe insistere fra Veneto e alta Lombardia. Temperature stazionarie o in leggero aumento con valori non lontani dalla media.