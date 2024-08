Piogge e temporali in diverse regioni, si attenua il caldo: le previsioni meteo da sabato 3 agosto

Dopo aver portato violenti temporali in parte del Nord Italia, la prima perturbazione di agosto oggi coinvolgerà anche le regioni centrali determinando un calo delle temperature ma anche il rischio di forti temporali. Il temporaneo indebolimento dell’anticiclone africano darà luogo ad un’attenuazione del caldo intenso entro domenica anche al Sud e in Sicilia, dove però non sono previste precipitazioni di rilievo e prosegue la grave siccità, che sta determinando anche un innalzamento del livello di pericolo di incendi. Anche in Sardegna si conferma un calo termico per effetto di venti di Maestrale.

La tendenza per l’inizio della prossima settimana indica una graduale ripresa del caldo e di condizioni di tempo in prevalenza stabile come conseguenza di una nuova espansione anticiclonica nel Mediterraneo e sull’Italia.

Le previsioni meteo per sabato 3 agosto

Oggi rovesci e temporali fin dal mattino tra basso Veneto, Emilia Romagna e Marche; nuvolosità irregolare al Centro-Sud e sulle Isole, con fenomeni in rapido esaurimento in Sardegna; più soleggiato su Alpi e Nord-Ovest. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità con sviluppo di temporali anche sui rilievi del Nord-Est, sulla Lombardia orientale, nell’entroterra ligure, in gran parte del Centro Italia tranne le coste tirreniche.

Localmente i temporali potranno risultare di forte intensità, con grandine e forti raffiche. Al Sud e in Sicilia non si escludono locali e brevi rovesci nelle aree montuose. In serata qualche temporale in Puglia, migliora altrove.

Temperature in calo al Centro e in Sardegna, più lieve al Nord. Venti moderati o forti di Maestrale in Sardegna, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 4 agosto

Domani cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con più spazi di sereno al mattino nelle Isole, al mattino anche su regioni tirreniche e zone ioniche. Isolati temporali pomeridiani su Prealpi lombarde e orientali, Alpi Marittime e lungo l’Appennino.

Caldo in attenuazione al Sud e in Sicilia, temperature per lo più stazionarie o il leggero rialzo al Nord. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale nei Canali delle Isole.