Meteo: in arrivo la tempesta Boris! Venti di burrasca, forti temporali e brusco calo termico

In queste ore l’Italia beneficia di una breve fase di stabilità atmosferica, in un contesto climatico tipico della fine dell’estate, con temperature fino a 2-3 gradi superiori alla norma. Ma siamo prossimi ad un cambio importante della circolazione atmosferica sull’Europa meridionale, pilotato da una intensa perturbazione nord atlantica (la n.4 del mese, denominata “Boris” dall’Aeronautica Militare), associata ad aria fredda di origine polare marittima, che si riverserà nel cuore del mar Mediterraneo a partire dalla notte di giovedì 12 settembre, dando vita ad una circolazione ciclonica attorno alla quale si avviterà la perturbazione stessa.

Le prime regioni interessate dal peggioramento, in serata e nella notte, saranno quelle settentrionali, mentre giovedì saranno coinvolte quelle centrali, la Sardegna e, a fine giornata gradualmente anche il Sud. Venerdì 13 il tempo resterà marcatamente instabile al Nord-Est e al Centro-Sud. Prepariamoci, dunque, ad un altro carico di ingenti precipitazioni, anche sotto forma di forti temporali e con possibili nubifragi: massima attenzione alle probabili criticità.

Le temperature subiranno un brusco abbassamento, anche di una decina di gradi: tra venerdì e sabato 14 clima autunnale, con temperature fino a 6-7 gradi sotto la media e la comparsa della prima neve della stagione sotto i 2000 metri nelle Alpi orientali. Saranno anche giornate molto ventose, con raffiche di burrasca e mari fino a molto mossi o agitati. Nel corso del fine settimana, infine, la tendenza vede un progressivo miglioramento, con temperature in ripresa a partire dal Centro-Nord dalla giornata di domenica 15.

Le previsioni meteo per giovedì 12 settembre

Tempo instabile o perturbato sin dal mattino, con piogge, rovesci e temporali, su Lombardia orientale, regioni di Nord-Est, Levante ligure, regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna, in parziale estensione alle Marche e all’Abruzzo occidentale nel pomeriggio. Sulle Alpi orientali neve fin verso 1700-1900 m. Fenomeni localmente intensi, con possibili nubifragi e grandinate. In serata le precipitazioni raggiungono la Campania. Tempo in prevalenza asciutto e con alcune schiarite al Nord-Ovest.

Temperature massime in sensibile calo al Nord-Est, regioni centrali tirreniche e Sardegna; punte intorno o poco sopra i 30 gradi su medio Adriatico e al Sud. Venti in notevole rinforzo, con raffiche di burrasca, fino a 60-70 Km/h: settentrionali su Alpi e Val Padana (Föhn al Nord-Ovest), di Libeccio altrove. Mari fino a molto mossi quelli di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 13 settembre

Al Nord-Ovest, sull’Emilia occidentale e sulla Sardegna tempo in prevalenza soleggiato. Ampie schiarite sulla Sicilia, specie dal pomeriggio. Tempo instabile nel resto del Paese, con prevalenza di nuvole e con alcune precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale: fenomeni più probabili al Nord-Est, al Centro, su Campania, Calabria tirrenica, Basilicata e nord della Puglia. Fenomeni localmente intensi. Sulle Alpi orientali e in Alto Adige ancora un po’ di neve fin verso 1600 metri. In serata i fenomeni si concentreranno sul medio Adriatico.

Temperature minime e massime in diminuzione. Venti fino a burrascosi occidentali o di Maestrale al Sud e sulle Isole. Fohn nelle vallate alpine e al Nord-Ovest. Mari molto mossi o agitati.