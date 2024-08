Meteo: temporali e calo termico tra oggi (27 agosto) e mercoledì 28. Ecco dove

L’instabilità causata dal passaggio della perturbazione numero 5 di agosto nelle prossime ore favorirà la formazione di numerosi temporali, specie sulle zone interne del Centro-Sud e Isole e causerà un diffuso abbassamento delle temperature, con conseguente attenuazione del caldo intenso degli ultimi giorni.

Già da domani (mercoledì 28 agosto) l’alta pressione tornerà però gradualmente a rinforzare la sua presenza sul nostro Paese, causando così un progressivo aumento della stabilità atmosferica: tra domani e giovedì 29 un po’ di temporali residui confinati al Sud e zone interne del Centro, poi venerdì 30 tempo soleggiato quasi dappertutto. Nella parte centrale della settimana anche le temperature torneranno a salire, con nuova intensificazione del caldo soprattutto al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 27 agosto)

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del Paese. Rovesci e temporali specie al pomeriggio su Alpi, vicine aree pianeggianti del Nord e, più giù, sulle zone interne del Centro-Sud e Isole, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche.

Temperature massime quasi invariate al Nord, in calo nel resto d’Italia: valori quasi dappertutto compresi fra 29 e 34 gradi. Moderati venti di Maestrale sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 agosto

Al mattino bello quasi dappertutto: un po’ di nuvole e isolati rovesci solo all’estremo Sud.

Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità in gran parte del Centro-Sud e Isole: rovesci e temporali su zone interne del Centro, Appennino campano, Basilicata, Calabria, Sicilia e interno della Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nordovest e in gran parte del Centro, in ulteriore calo invece in Sicilia.