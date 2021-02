Meteo, l'alta pressione la settimana del 22-28 febbraio si rinforzerà con maggiore decisione

Vivremo giornate dal sapore primaverile, con temperature sopra le medie. La stabilità atmosferica favorirà però un ulteriore aumento dell'inquinamento

L’alta pressione la settimana del 22-26 febbraio si rinforzerà con maggiore decisione sull’Italia. La fase stabile dunque proseguirà ancora per diversi giorni, probabilmente fino all’ultimo weekend di febbraio. Tra lunedì 22 e martedì 23 correnti umide meridionali e venti di Scirocco riusciranno ad apportare un po’ di nuvolosità in particolare su Sicilia, Sardegna, zone ioniche e parte del Nord. Nebbie e nubi basse insisteranno localmente in Val Padana e sul settore dell’alto Adriatico. Nel resto del Paese il tempo risulterà più soleggiato.

Da mercoledì 24 febbraio l’alta pressione si intensificherà ulteriormente e il cielo risulterà in prevalenza sereno con basso rischio di formazione di nebbie. Ci aspettano quindi giornate dal sapore primaverile, con temperature sopra le medie, picchi intorno ai 20°C e anche poco oltre. La stabilità atmosferica determinata dall’alta pressione favorisce un ulteriore aumento del livello degli inquinanti atmosferici che hanno già raggiunto concentrazioni elevate in molto aree della Pianura Padana.