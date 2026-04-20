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Meteo: tempo instabile fino a mercoledì 22. Temperature in calo

Un fronte freddo (perturbazione n.3) lambisce l'Italia innescando una fase instabile fino a mercoledì 22, con temporali e calo delle temperature.
Previsione20 Aprile 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione20 Aprile 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

Fino a mercoledì 22 aprile tanta instabilità, soprattutto sul versante orientale del Paese, a causa di un fronte freddo (perturbazione numero 3 di aprile) che, scivolando sui Balcani, lambirà anche la nostra Penisola.

Giovedì 23, con la perturbazione in allontanamento, ultimi strascichi di tempo instabile all’estremo Sud, mentre al Centro-Nord tornerà ad affacciarsi l’alta pressione che, in base alle ultime proiezioni, nei giorni successivi sembra destinata a occupare tutta la nostra Penisola, regalandoci un weekend del 25 aprile caratterizzato da tempo in generale stabile e soleggiato.

La perturbazione responsabile dell’instabilità di questo inizio di settimana è anche accompagnata da aria relativamente fredda che, almeno in parte, riuscirà a infiltrarsi sulla nostra Penisola, causando un graduale e sensibile abbassamento delle temperature, che a metà settimana scenderanno anche al di sotto dei valori medi stagionali; da venerdì 24, complice il ritorno dell’alta pressione, è invece atteso un diffuso rialzo termico e il ritorno a temperature al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per martedì 21 aprile

Prevalenza di tempo soleggiato in Calabria, isole e coste centrali tirreniche. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, pianura lombardo-veneta, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Appennino Campano, Puglia e Basilicata.

Temperature massime in calo al Nordovest e gran parte del Centro, con poche variazioni altrove. Ventoso per venti di Libeccio sullo Ionio; moderati venti orientali su Alto Adriatico e Pianura Padana, altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 aprile

Al mattino bel tempo nelle Venezie, Calabria e Isole, nuvole altrove: qualche piovasco su Piemonte, Alta Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nordovest, nuvolosità in aumento invece in Calabria e Sardegna: isolati scrosci di pioggia su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata e zone interne della Sardegna.

Temperature massime ovunque in diminuzione, con il calo più sensibile al Centro-Sud: valori in generale nella norma o leggermente al di sotto.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Aprile ore 13:39

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