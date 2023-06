Meteo, tempo instabile anche nella settimana del 12 giugno

L'estate stenterà a decollare sull'Italia probabilmente anche nel corso di tutta la prossima settimana. Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, almeno fino a metà mese, se non addirittura oltre, fino a ridosso del solstizio d'estate, l'assenza dell'alta pressione, confinata alle alte latitudini, manterrà l’atmosfera generalmente instabile sopra la nostra Penisola e consentirà il libero transito delle perturbazioni sul Mediterraneo: condizioni, queste, favorevoli ad altre precipitazioni, in qualche caso anche intense e a prevalente carattere convettivo.

Tendenza meteo, anche da lunedì 12 tempo ancora instabile con temporali

In particolare, lunedì 12 a rischio rovesci e temporali saranno le zone montuose, ma anche la val padana centro-occidentale, la Liguria, le regioni tirreniche, con fenomeni per lo più pomeridiani, ma che sul Piemonte in particolare potrebbero proseguire anche in serata e nella notte. Martedì 13 condizioni abbastanza simili a quelle del giorno precedente, ma con l’instabilità un pochino meno accentuata. Tra mercoledì 14 e giovedì 15, infine, possibile un ulteriore marcato peggioramento per il passaggio di un’attiva perturbazione proveniente dall’Atlantico (la numero 4 del mese), associata ad una fase di maltempo più diffuso in tutto il Centro-Sud e sulle Isole, con precipitazioni localmente abbondanti, sotto forma di nubifragi, associati a grandinate e forti raffiche di vento. Sebbene la distanza temporale sia ancora significativa, dunque l’affidabilità della previsione decisamente bassa, ad oggi non escludiamo situazioni potenzialmente critiche. Nello stesso frangente al Nord l’instabilità dovrebbe limitarsi alle zone montuose, alla Liguria e alla pianura piemontese.

Dal punto di vista termico, scongiurato per ora anche l'arrivo dell'anticiclone africano, e quindi della prima ondata di caldo della stagione. Le temperature si manterranno su valori estivi, ma senza eccessi di caldo, con il termometro che, al massimo, si avvicinerà alla soglia dei 30 gradi. Il clima, a tratti, potrà risultare afoso.