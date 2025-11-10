FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: tempo in miglioramento! A San Martino alta pressione e sole

Tempo in miglioramento oggi (lunedì 10) sull'Italia con residue piogge al Sud. Da martedì 11, San Martino, protagonista sarà l'alta pressione.
Previsione10 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione (la numero 3 di novembre), responsabile del maltempo del fine settimana, nella giornata di oggi (lunedì 10) si allontanerà dalla nostra Penisola, favorendo un sensibile miglioramento del tempo. La nuova settimana inizia quindi con modesto maltempo residuo concentrato all’estremo Sud e con un po’ di nebbie mattutine al Centro-Nord.

Poi da martedì 11 - giorno di San Martino -, sarà protagonista assoluta l’alta pressione, che per alcuni giorni occuperà stabilmente il nostro Paese, dove garantirà prevalenza di tempo soleggiato e asciutto, caratterizzato anche da temperature pomeridiane relativamente miti.

La stabilità atmosferica associata alla presenza dell’alta pressione però favorirà anche la formazione di nebbie nelle ore più fredde del giorno e, soprattutto, il progressivo accumulo di sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera: la qualità dell’aria è quindi destinata a peggiorare. La fase di tempo stabile dovrebbe durare fino a venerdì 14 novembre, mentre per il weekend, almeno in base alle proiezioni attuali, è probabile un nuovo moderato peggioramento del tempo, specie al Nord.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 10 novembre)

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centro-Nord, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità innocua su Abruzzo e Molise. Inizialmente nuvoloso al Sud e Isole, ma con parziali schiarite nel corso del giorno: qualche pioggia residua, specie al mattino, su Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. Un po’ di nebbie nelle prime ore del giorno sulla Pianura Padana.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord e Medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove. Venti moderati di Maestrale al Centro-Sud e Isole con mari generalmente mossi.

Le previsioni meteo per martedì 11 novembre

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso; solo a tratti qualche nuvola innocua in più, specie su Liguria, Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Sud, con un po’ di freddo a inizio giornata in gran parte d’Italia; massime stazionarie o in lieve aumento, in generale leggermente oltre la norma. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, in gran parte del Centro-Sud.

