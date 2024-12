Meteo, tempo ancora instabile per Santa Lucia: la tendenza

Venerdì 13 dicembre- Santa Lucia- al mattino nebbie diffuse sulla Val Padana centrale e occidentale, tempo soleggiato sulle aree alpine centro orientali e sul regioni di Nordest; nubi in aumento sul Nordovest, cielo in prevalenza nuvoloso sul resto del Paese. Possibili piogge sulla Sicilia occidentale e sul nordest della Sardegna. Nel pomeriggio migliora sulle isole, possibili piogge sul Ponente Ligure. La sera aumenta la probabilità di qualche pioggia anche nei settori centrali tirrenici della penisola.

Venti tesi di Tramontana in Liguria. Temperature in rialzo sulle isole.

Tendenza meteo: instabile per Santa Lucia poi potrebbe tornare l'alta pressione

Nella notte tra venerdì e sabato piogge sparse, per lo più deboli, in Liguria e sulle regioni centrali; possibili rovesci in Campania e sul nord della Sardegna. In giornata saranno ancora possibili piogge isolate soprattutto su Lazio, settore del basso Tirreno, Umbria, Puglia meridionale. Al Nord la perturbazione giungerà indebolita e probabilmente apporterà piogge o nevicate di scarso rilievo. Temperature in lieve calo in Sardegna, per lo più in rialzo altrove.

In base agli ultimi aggiornamenti da domenica l’Anticiclone delle Azzorre dovrebbe gradualmente espandersi sull’Europa centrale e verso l’Italia, iniziando dal Nord. Una domenica quindi con tempo probabilmente stabile sulle regioni centro settentrionali, mentre sui settori centro meridionali del Paese e sulla Sicilia si potranno verificare delle piogge. Temperature grossomodo nella norma.