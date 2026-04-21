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Meteo: tempo instabile al Centro-Nord! Brusco calo termico in arrivo

Oggi (martedì 21 aprile) ancora tanta instabilità, perlopiù al Centro-Nord. Temperature in brusco calo tra domani (22 aprile) e giovedì 23.
Previsione21 Aprile 2026 - ore 09:54 - Redatto da Meteo.it
Previsione21 Aprile 2026 - ore 09:54 - Redatto da Meteo.it

Fino a domani (mercoledì 22) ci attende una situazione meteo dominata dall’instabilità, a causa di un fronte freddo (perturbazione numero 3 di aprile) che sta lentamente scorrendo da nord a sud lungo l’Adriatico.

Assieme ai numerosi temporali, che coinvolgeranno con maggior insistenza il versante orientale del Paese, è atteso anche un sensibile calo termico, specie domani, a causa delle correnti relativamente fredde che seguono la perturbazione: nella parte centrale della settimana ci attendono quindi temperature nel complesso nella norma o addirittura leggermente al di sotto.

La circolazione atmosferica sulla nostra Penisola cambierà nuovamente nella seconda parte della settimana, con la graduale espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo Centrale: le giornate saranno quindi in gran parte soleggiate, le piogge praticamente assenti (fatta eccezione per gli ultimi rovesci residui giovedì 23 all’estremo Sud) e le temperature di nuovo in crescita e al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 21 aprile

Cielo sereno o al più poco nuvoloso su coste laziali e campane, Calabria e Isole Maggiori. Nuvole nel resto d’Italia, sebbene con temporanee schiarite: nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali su Alpi, pianura lombardo-veneta, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Appennino Campano, Basilicata e nord della Puglia.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Centro-Nord; quasi invariate e ancora insolitamente alte al Sud e Isole, con punte anche di 26-27 gradi in Sicilia e Sardegna. Ventoso per venti di Libeccio sullo Ionio; moderati venti orientali su Alto Adriatico e Pianura Padana, altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 aprile

Inizio giornata con tempo bello al Nordest, Calabria e Isole, nuvole altrove: qualche piovasco su Piemonte, Alta Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nordovest, nuvolosità in aumento invece in Calabria e Sardegna: isolati scrosci di pioggia su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata e zone interne della Sardegna.

Temperature massime ovunque in diminuzione, con il calo più sensibile al Centro-Sud: valori in generale nella norma o leggermente al di sotto.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 21 Aprile ore 16:09

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