Meteo, tempesta sull'Italia: pioggia, neve e vento forte nel weekend dell'Immacolata

Nel weekend dell'Immacolata le condizioni meteo saranno influenzate dalla Tempesta Darragh, un’intensa perturbazione che attraversando la nostra Penisola e porterà diffuso maltempo, con piogge a tratti intense, vento forte, freddo e nevicate fino a quote piuttosto basse.

La perturbazione raggiungerà l’Italia nel corso di sabato 7 dicembre, portando maltempo dal pomeriggio al Nord, in Toscana e in Sardegna, con successivo graduale coinvolgimento di tutto il resto del Paese entro la fine di domenica. Sono attese piogge e nevicate localmente abbondanti, con la formazione anche di numerosi temporali al Centro-Sud, mentre venti molto forti spazzeranno gran parte dei nostri mari, con possibili raffiche di tempesta intorno ai 100 km/h e probabili mareggiate.

Altro elemento che caratterizzerà fortemente il fine settimana sarà, come già accennato, la neve: a partire da sabato sera, infatti, sono attese abbondanti nevicate, fino a quote di collina, su Alpi, Prealpi e Appennino Settentrionale. All’inizio della prossima settimana la perturbazione si allontanerà dalla Penisola, ma ci lascerà in eredità una circolazione depressionaria che manterrà il tempo instabile, a tratti ancora piovoso, con temperature contenute, ma non lontane dalla norma.

Le previsioni meteo per sabato 7 dicembre

Giornata al via con prevalenza di bel tempo in gran parte d’Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord, su Toscana e Sardegna, con le prime piogge al Nord-Ovest, accompagnate da nevicate sulle Alpi oltre 1200-1400 metri. In serata e nella notte piogge sparse su gran parte del Centro-Nord, con quota neve in rapida diminuzione, a fine giornata localmente anche sotto i 500 metri.

Temperature massime in lieve aumento al Centro e Sardegna, stazionarie o in leggera diminuzione altrove. Venti in sensibile rinforzo dalla sera sui mari di ponente, che diventeranno molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per domenica 8 dicembre, festa dell'Immacolata

La Festa dell’Immacolata sarà segnata da nuvole e piogge sparse su quasi tutte le regioni, a esclusione di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di ponente: le precipitazioni saranno più diffuse nella notte e al mattino, più frequenti e insistenti su Emilia Romagna, Nord-Est, regioni tirreniche e Sardegna occidentale, con possibili rovesci o temporali. Neve fin verso 400-800 metri su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, oltre 900-1200 metri su quello centrale e nelle aree montuose della Sardegna.

Temperature massime in diminuzione al Centro-Nord, su Sardegna e basso versante tirrenico. Venti da tesi a burrascosi su tutti i mari, in Liguria e al Centro-Sud, con probabili raffiche di tempesta. Mari da molto mossi a molto agitati, con rischio mareggiate lungo le coste di ponente.