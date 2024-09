Meteo, insiste la Tempesta Atena: maltempo soprattutto al Sud, con vento forte e rischio di grandine e nubifragi

L’intensa perturbazione che sta attraversando l’Italia, ufficialmente denominata tempesta Atena, lunedì si attarda sul Nord-Est e investe soprattutto le regioni meridionali, accompagnata da forti temporali, da un brusco calo termico e da un deciso rinforzo dei venti settentrionali.

Tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre il tempo tornerà poi in prevalenza stabile, con ampi rasserenamenti, a parte dell’instabilità martedì sul medio-basso Adriatico e all’estremo Sud, mercoledì al Nord. Dal punto di vista termico le correnti fresche, al seguito del fronte perturbato, scalzeranno definitivamente la massa d’aria subtropicale presente nel Mediterraneo, dando luogo a un generale e più durevole ridimensionamento delle temperature. Inoltre, al momento, si profila per giovedì l’arrivo di un’altra perturbazione nord atlantica, responsabile di un ulteriore e consistente calo termico, con clima di stampo più autunnale in gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per lunedì 9 settembre

Tempo in miglioramento con schiarite sempre più ampie al Nord-Ovest, in Emilia e Sardegna. Nuvolosità irregolare sul resto del Paese, con piogge e temporali al mattino su Alpi orientali, Veneto e Friuli Venezia Giulia; piogge sparse al Centro, con possibili temporali nelle regioni adriatiche. Maltempo al Sud, raggiunto dalla parte più attiva del fronte; i temporali saranno anche forti, con rischio di nubifragi e grandine fino a metà giornata in Campania, nord della Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia; tra pomeriggio e sera fenomeni più isolati, ma insistenti nelle zone ioniche.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, altrove in calo, più sensile al Sud e nelle Isole. Giornata ventosa per forte Maestrale su Isole e Tirreno e Libeccio nello Ionio. Venti di Foehn sulle Alpi del Nord-Ovest; in serata forti raffiche anche nella pianura lombarda. Mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 10 settembre

Tempo instabile soprattutto al mattino sul medio e basso Adriatico con possibili rovesci lungo le coste dall’Abruzzo alla Puglia. Piogge più deboli saranno possibili nelle zone interne, sul basso versante tirrenico e in Sicilia. Nel pomeriggio qualche possibile episodio di instabilità non è escluso in prossimità delle Prealpi orientali e nelle vicine pianure. Tempo prevalentemente soleggiato altrove.

Giornata ventosa per venti di Maestrale da moderati a forti nelle Isole, fino a moderati sul medio e basso Adriatico e in Calabria; probabile Foehn nelle vallate alpine. Temperature in ulteriore calo nelle regioni centro-meridionali, mentre saranno in lieve rialzo al Nord-Est e nel settore tirrenico; valori massimi vicini alla norma e compresi tra 26 e punte di 31-32 gradi.