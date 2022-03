Meteo: temperature in rialzo sull'Italia in questo mercoledì 2 marzo

Mercoledì 2 marzo, il vortice di bassa pressione ricolmo di aria gelida si allontanerà verso est e sul nostro Paese cominceranno ad affluire correnti occidentali più miti, che favoriranno un miglioramento del tempo anche al Centro-Sud e un generale rialzo delle temperature.

Domani, giovedì 3, torneranno nuvole e un po’ di piogge al Sud e Isole per il veloce passaggio di una debole perturbazione, mentre nel resto d’Italia le condizioni meteo rimarranno nel complesso asciutte. Un peggioramento più deciso è atteso nel fine settimana, con il passaggio di un’altra perturbazione che porterà diffuso maltempo al Sud e regioni centrali adriatiche.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 marzo

Giornata tra sole e nuvole in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Sud e Isole, ma in

generale senza piogge. Bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, ma ancora sotto la norma al Sud. Ancora moderato Maestrale al Sud, venti per lo più deboli altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 3 marzo

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi e Venezie. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia, con qualche debole pioggia sulla Sardegna. Temperature massime in crescita al Sud, con poche variazioni nel resto d’Italia. Moderati venti di Libeccio su Ionio e Isole Maggiori.