Meteo, Italia tra caldo estremo e violenti temporali: rischio di grandine, allerta fino ad arancione. Le previsioni dal 12 luglio

Italia di nuovo divisa in due dalle condizioni meteo, in questo venerdì 12 luglio: una perturbazione avanza sul Nord Italia e nel corso della giornata potrà scatenare temporali violenti, con potenziali criticità per piogge abbondanti, forti raffiche di vento e il rischio di grandine localmente anche di grandi dimensioni. I fenomeni riguarderanno soprattutto i settori in prossimità delle montagne, con parziale coinvolgimento anche della Pianura Padana.

Nel frattempo al Centro-Sud si raggiungerà l’apice del caldo: tra venerdì e sabato si attendono punte di 40-42 gradi, soprattutto nelle aree interne. Il caldo si farà sentire anche di notte, con le minime all’alba che raramente scenderanno al di sotto dei 20 °C e in molti casi resteranno anche al di sopra dei 25.

L’ondata di calore in atto rischia di rivelarsi piuttosto rilevante per intensità, estensione e anche durata: gli ultimi dati a nostra disposizione confermano una sua prosecuzione almeno fino al 20 luglio, con punte massime sempre tra i 35 e i 40 gradi e con un secondo picco tra il 17 e il 18. Il Nord, in misura leggermente inferiore, sarà coinvolto di nuovo a partire da lunedì 15 luglio.

Le previsioni meteo per venerdì 12 luglio

Oggi su Emilia Romagna, coste dell’alto Adriatico e regioni centro-meridionali il tempo resta soleggiato e molto caldo, con prevalenza di cieli sereni. Nel resto del Nord tempo in peggioramento, con atmosfera molto instabile sin dalle prime ore del giorno e con il rischio di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili nei settori a nord del Po. Fenomeni più probabili e diffusi verso sera. Attenzione al rischio temporali violenti, associati a piogge intense, grandine e forti raffiche di vento.

In serata o nella notte possibile marginale coinvolgimento dell’Emilia settentrionale e della costa veneta.

Temperature massime in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud, con punte fino a 40-42 gradi nelle aree interne poco lontane dal mare, fino a 36-37 gradi su Emilia orientale e Romagna; valori in calo nel resto del settentrione, più sensibile all’estremo Nord-Ovest. Clima afoso. Venti a regime di brezza; attenzione alle raffiche durante i temporali.

L'allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato l'allerta fino ad arancione per il rischio temporali sulla Provincia Autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige. Codice arancione per rischio idrogeologico e rischio temporali anche sulla Lombardia (Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali).

È stata emessa anche l'allerta gialla per altri settori di Trentino Alto Adige e Lombardia - compreso il nodo idraulico di Milano - e per parte di Piemonte e Veneto.

Le previsioni meteo per sabato 13 luglio

Domani cielo sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori e sulle regioni meridionali. Al Nord residua instabilità ma situazione in miglioramento, con qualche annuvolamento più denso al mattino specialmente in Liguria e cieli parzialmente nuvolosi nel pomeriggio sui settori alpini centrali e orientali; locali rovesci pomeridiani saranno più probabili sulle Alpi orientali e su quelle lombarde.

Temperature in lieve calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, caldo ancora molto intenso in Sicilia e al Sud con picchi di 40 gradi.