Meteo 19 agosto: ancora tanti temporali e rischio di fenomeni intensi, ecco dove

L'intensa perturbazione in transito sull'Italia continua a influenzare le condizioni meteo praticamente in tutto il Paese, portando temporali localmente forti con il rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. In particolare, nella giornata di lunedì 19 agosto il tempo sarà instabile in gran parte dell'Italia, escluso parzialmente solo il Nord-Ovest.

L’aria relativamente fresca al seguito della perturbazione ha intanto messo fine alla lunga ondata di caldo intenso, e nelle prossime ore le temperature caleranno ulteriormente soprattutto al Sud: entro martedì 20 agosto potremo registrare valori inferiori anche di 10-15 gradi rispetto a quanto osservato prima di Ferragosto.

Le previsioni meteo per lunedì 19 agosto

Lunedì nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite specie al Nord-Ovest. Nel corso del giorno rovesci e temporali al Nord-Est, nelle Isole e in quasi tutto il Centro-Sud, con fenomeni che localmente potrebbero risultare anche di forte intensità.

La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idraulico e rischio di forti temporali su gran parte del Nord-Est, delle Isole e delle regioni centro-meridionali. È stata emessa l'allerta fino ad arancione per rischio temporali su alcuni settori dell'Emilia Romagna (Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese).

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e Toscana, in ulteriore calo nel resto d’Italia: valori quasi dappertutto compresi fra 24 e 32 gradi, in generale nella norma o leggermente al di sotto. Venti da tesi a forti di Maestrale sulle Isole Maggiori, dove i mari risulteranno mossi o molto mossi, e fino ad agitato il Mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 20 agosto

Martedì tempo stabile e soleggiato per tutto il giorno al Nord-Ovest. Graduali schiarite tra Bassa Toscana, Lazio e Alta Campania, specie nella prima parte della giornata. Sulle restanti regioni italiane insisteranno residue condizioni di instabilità: rovesci o temporali isolati saranno più probabili su Triveneto, Emilia orientale, Romagna, alta Toscana, Umbria e Marche, al Sud, sulla Sicilia settentrionale e orientale.

Temperature massime in ulteriore lieve flessione nei settori ionici, per lo più in lieve rialzo nel resto del paese, ma con valori ovunque non superiori ai 31-32 gradi. Venti moderati o tesi di Maestrale tra Sardegna e Sicilia, deboli altrove, salvo rinforzi nelle aree temporalesche.