Meteo: svolta nel weekend! A inizio settimana temporali e brusco calo termico

Nel weekend del 14 e 15 ottobre vedremo i primi segnali di cambiamento meteo: una debole perturbazione atlantica (la n.2 del mese) riuscirà infatti a raggiungere l’Italia, portando sabato 14 le prime piogge su Liguria, alta Lombardia e Friuli Venezia Giulia; a fine giornata saranno coinvolte tutte le zone alpine del Nord-Ovest. Aumento delle nuvole anche nel resto del Centro-Nord. Le regioni meridionali e la Sicilia non saranno interessate da questa perturbazione e il tempo in queste zone resterà soleggiato.

Nella giornata di domenica 15 questa perturbazione scivolerà rapidamente in direzione dei Balcani portando quindi dei rovesci nelle regioni di Nord-Est, qualche pioggia isolata anche in Emilia Romagna e non si esclude la possibilità di qualche pioggia anche tra Toscana e Lazio.

A inizio settimana si profila l'arrivo di un'alta e più intensa perturbazione ma anche un brusco calo termico: la tendenza meteo

Entro le prime ore di lunedì 16 questa perturbazione avrà abbandonato il nostro Paese ma nel corso della giornata un'altra e più intensa perturbazione, proveniente dal Mediterraneo occidentale, investirà dapprima la Sardegna e in seguito le regioni centrali e parte del Sud portando, stando alle attuale proiezioni, delle precipitazioni più importanti anche sotto forma di rovesci e temporali; i fenomeni potrebbero interessare, entro martedì 17, in maniera diffusa anche il Nord Italia.

La svolta autunnale si farà sentire con decisione anche dal punto di vista termico: il transito della perturbazione sarà infatti accompagnato da un afflusso di aria più fresca con valori termici, in particolare quelli diurni, in picchiata e temporaneamente anche al di sotto della norma nelle regioni settentrionali. Dopo il caldo record di questi giorni il cambio di temperatura potrà risultare particolarmente brusco, anche nell'ordine di 10-15 gradi.

Le regioni meridionali vedranno insistere più a lungo la massa d’aria calda, ma nei giorni successivi il clima dovrebbe rinfrescare anche in questo settore.