Svolta invernale tra oggi e l'Epifania: forte maltempo e vento di tempesta, torna la neve sulle Alpi. Le previsioni meteo dal 5 gennaio

Con l’arrivo oggi di un’intensa perturbazione atlantica (la numero 2 di gennaio), le condizioni meteo sono in peggioramento a iniziare dal Centro-Nord, con il ritorno di piogge diffuse sulle regioni settentrionali, in quelle centrali tirreniche e in Sardegna; nevicate copiose sono previste sulle Alpi, mentre il resto del Paese vedrà solo un aumento delle nubi. Nel giorno dell’Epifania le precipitazioni cesseranno al Nord-Ovest, mentre il sistema frontale raggiungerà anche il Sud, con rovesci e temporali.

L’arrivo della perturbazione nel Mediterraneo infatti darà luogo allo sviluppo di un vortice di bassa pressione che insisterà almeno fino a lunedì in prossimità dell’Italia meridionale, attivando venti molto intensi che nel corso della prima parte della settimana saranno ovunque settentrionali, richiamando sul nostro Paese aria di origine artica, con un tracollo delle temperature e condizioni climatiche pienamente invernali.

Le previsioni meteo per venerdì 5 gennaio

Nubi in rapido aumento già nella notte al Nord-Ovest, in Sardegna e regioni tirreniche, con le prime piogge in Liguria; nebbie e foschie tra basso Veneto ed Emilia. Al mattino piogge in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, Toscana e Sardegna, con nevicate sulle Alpi del Nord-Ovest intorno a 1000 metri. Tra pomeriggio e sera precipitazioni diffuse e a tratti moderate o forti in tutto il Nord e in Sardegna, per lo più deboli al Centro, tranne in Abruzzo e Molise. Nevicate abbondanti sulle Alpi, con quota neve dai 700 metri su quelle occidentali, fino ai 1000 e 1200 metri negli altri settori. Al Sud nuvolosità variabile.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, più marcato sulle regioni nord-occidentali e nelle aree alpine. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali.

Le previsioni meteo per l'Epifania, sabato 6 gennaio

Giornata dell’Epifania con maltempo diffuso, tranne al Nord-Ovest dove le precipitazioni si attenueranno entro la tarda mattinata. Piogge e rovesci nel resto d’Italia, con elevato rischio di temporali dal pomeriggio al Sud e in Sicilia. Nevicate più insistenti sulle Alpi lombarde e orientali con quota neve in calo in serata fino a 600/900 metri. Temperature in generale e sensibile diminuzione. Venti molto forti di Maestrale in Sardegna, occidentali in Sicilia, di Scirocco al Sud e in Adriatico. Raffiche intorno ai 100 km/h; mari agitati intorno alle Isole e al Sud. Ventoso anche sulle Alpi e in Liguria.