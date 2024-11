Meteo, svolta invernale da mercoledì 20: vento freddo, pioggia e neve

L'Italia sarà esposta al passaggio di una serie di perturbazioni e aria gelida di origine artica: sono attesi venti forti, piogge diffuse e neve, in arrivo anche a quote basse.

Deboli e isolate piogge martedì 19 sulle regioni del versante tirrenico per l’avvicinarsi di una perturbazione (la n. 5 di novembre) che in serata raggiungerà le Alpi per poi attraversare mercoledì le regioni del Centro-Sud.

Attiverà un deciso rinforzo dei venti da ovest o sudovest (Libeccio) che faranno affluire nel Mediterraneo aria relativamente mite con temperature che si manterranno per lo più oltre la norma al Centro-Sud.

A breve distanza, fra giovedì 21 e venerdì 22, un’altra e più intensa perturbazione (la n.6 del mese) raggiungerà il nostro Paese portando precipitazioni più diffuse e intense.

In particolare si tratterà di piogge al Centro-Sud mentre al Nord, per effetto dell’arrivo di aria fredda, di nevicate anche a bassa quota: fiocchi raggiungeranno i fondovalle più interni delle aree alpine e probabilmente alcune zone di pianura del Nord-Ovest. Nevicate abbondanti interesseranno in questa fase le Alpi occidentali.

Anche questo nuovo impulso perturbato di origine artica sarà associato a venti molto forti, localmente tempestosi con raffiche di 100 km/h e oltre. Sabato l’aria più fredda potrebbe coinvolgere temporaneamente le regioni centro-meridionali.

Questa fase di forte maltempo verrà, infatti, seguita da un generale miglioramento del tempo grazie al probabile ritorno, nel fine settimana, dell’alta pressione che favorirà anche una risalita delle temperature massime nella giornata di domenica.

Le previsioni meteo per martedì 19

Nuvolosità sparsa più o meno compatta in quasi tutte le regioni, a parte delle schiarite ampie che resisteranno su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata orientale, Calabria ionica e in gran parte della Sicilia. Alcune piogge intermittenti, per lo più deboli, interesseranno il Levante ligure, le regioni del versante tirrenico e la Sardegna centro-occidentale.

Nel pomeriggio precipitazioni in arrivo anche su Val d’Aosta e Alpi del Piemonte centro-settentrionale, nevose oltre 1500-1600 metri, in successiva estensione tra sera e notte al resto dell’arco alpino. Al mattino presenza di nebbie o foschie sulle pianure del Nord Italia.

Temperature massime senza grandi variazioni. Venti in moderato rinforzo da ovest o sud-ovest sui mari di ponente e al Sud con mari tendenti a diventare mossi.

Le previsioni per mercoledì 20

Nel corso della giornata ampie schiarite al Nord, specie nel pomeriggio, mentre al mattino nubi e piogge sparse interesseranno l’Emilia Romagna. Prevalenza di nuvole al Centro-Sud con piogge e rovesci sparsi su gran parte del Centro (meno probabili tra Abruzzo e Molise), Campania, Basilicata occidentale, Calabria tirrenica, Sardegna e Sicilia sud-occidentale. Al Sud non si escludono isolati temporali.

Temperature in calo sui settori alpini, in rialzo sulle pianure del Nord, senza grandi variazioni al Centro-Sud con valori ancora nella norma o leggermente sopra. Venti fino a forti o burrascosi mediamente occidentali su Tirreno, Isole maggiori e al Sud; intensa tramontana in Liguria. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitato il Mar Ligure.