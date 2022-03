Meteo, svolta imminente: da mercoledì 30 torna la pioggia, finalmente anche al Nord

Martedì 29 marzo sarà ancora caratterizzato da condizioni meteo stabili e insolitamente miti, con un clima tipico dell’inizio di maggio. Ma un cambiamento è atteso nei prossimi giorni: tra mercoledì 30 e giovedì 31 il nostro Paese sarà attraversato da un’attiva perturbazione atlantica (la n. 6 di marzo), proveniente dalla Penisola Iberica, responsabile di un generale peggioramento con il ritorno della pioggia anche sulle regioni centro-settentrionali.

Le piogge saranno diffuse, ma non si prevedano quantitativi di rilievo nelle regioni di Nord-Ovest, colpite dal grave deficit idrico accumulato in oltre tre mesi.

Questa prima fase perturbata sarà poi seguita da altre occasioni per delle piogge: l’inizio di aprile, infatti, si preannuncia a tratti perturbato e più freddo, con una probabile irruzione di aria artica nel Mediterraneo. Nel resto del continente è atteso un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, con il ritorno di gelo e neve.

Le previsioni meteo per martedì 29

Al mattino banchi di nebbia tra Emilia e basso Veneto; in tutta Italia tempo stabile, ma solo in parte soleggiato, a causa del passaggio di nuvolosità alta, che tenderà a velare il cielo, con più spazi di sereno lungo l’Adriatico e all’estremo Sud. In serata nuvole in ulteriore aumento al Nord, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna, con le prime piogge sull’isola e nella notte anche in Toscana e Lazio.

Clima primaverile, con temperature massime in lieve calo al Nord e in Toscana, in rialzo nel resto del Centro-Sud. Venti inizialmente deboli, ma con lo Scirocco in progressivo rinforzo; anche il moto ondoso tenderà ad aumentare dalla sera.

Le previsioni meteo per mercoledì 30

Giornata con cieli in prevalenza nuvolosi o coperti; maggiori schiarite all’estremo Sud e in Sicilia. Piogge diffuse fin dal mattino al Nord e nel corso della giornata in estensione al resto del Paese. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri di quota.

Temperature in calo anche sensibile al Nord e in Toscana, in aumento all’estremo Sud. Venti di Scirocco, anche forti sui mari centro-meridionali.