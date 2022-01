Meteo, svolta del tempo a partire da giovedì 13 gennaio

Una massa d'aria mite farà tornare le temperature su valori superiori alla media, con le anomalie più marcate in quota al Centro-Nord e zero termico in risalita

9 Gennaio 2022 - ore 11:21 Redatto da Redazione Meteo.it