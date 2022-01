Meteo, svolta da venerdì 21: torna l'inverno. In arrivo aria gelida, pioggia e neve, ecco dove

Le condizioni meteo tra venerdì 21 e il weekend del 22 e 23 gennaio saranno influenzate dal passaggio di una perturbazione capace, con il suo seguito di aria gelida, di riportare l'inverno sull'Italia.

Venerdì 21 sarà una giornata nuvolosa su Centrali adriatiche, basso Lazio, Sud e isole, mentre il tempo tenderà già verso un rapido miglioramento altrove. Le piogge, non particolarmente intense, interesseranno soprattutto le regioni adriatiche centrali, il Sud e, in parte, anche le Isole. L'aria fredda al seguito della perturbazione farà calare lo zero termico: la neve arriverà fino a 600-700 metri di quota sulle regioni adriatiche centrali e in Romagna. Sull'Appennino meridionale e sui rilievi della Calabria la quota neve sarà intorno ai 1000-1200 metri.

Entro sera i fenomeni tenderanno ad esaurirsi quasi ovunque: qualche pioggia potrà interessare solo i settori tra Calabria e Sicilia.

Il clima sarà freddo, specie sul versante adriatico: i venti forti che accompagnano la perturbazione accentueranno la sensazione di freddo, portando la temperatura percepita prossima allo zero.

Weekend del 22 e 23 gennaio aria gelida e qualche pioggia

Nel corso del weekend del 22 e 23 gennaio le condizioni meteo risentiranno delle correnti di aria gelida, ancora attive sul Sud Italia. Nel corso del fine settimana il tempo sarà soleggiato al Centro-Nord, mentre resterà più nuvoloso al Sud. Qualche pioggia isolata e intermittente interesserà ancora Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e localmente la Sardegna. Nelle ore più fredde del giorno insisteranno un po' di nebbie tra Piemonte e Lombardia.

Le temperature caleranno in tutta Italia, nei valori massimi soprattutto al Centro-Sud e in Sicilia. Al Nord tornerà il rischio di gelate notturne.