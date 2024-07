Meteo, stop alla canicola: dal 22 luglio caldo estivo senza eccessi

Dopo la lunga ed intensa ondata di calore, il caldo è destinato ad attenuarsi ad inizio settimana anche nelle regioni centro-meridionali: il fronte instabile che raggiungerà il Nord domenica, secondo l’attuale tendenza, tuttavia ancora incerta, dovrebbe scivolare a inizio settimana dal Nord Italia verso il medio Adriatico e il Sud peninsulare; al suo passaggio è probabile una breve fase instabile con l’attivazione di moderati venti di Maestrale che faranno affluire aria più secca e temperata.

Tendenza meteo: dal 22 luglio caldo in attenuazione e fasi instabili sull'Italia

In seguito, l’alta pressione dovrebbe rimanere un po’ ai margini dell’Italia (sulla Penisola iberica) e il nostro Pese potrebbe essere lambito da sistemi instabili. La situazione meteo, dunque, dovrebbe risultare dinamica sul nostro Paese con possibili brevi fasi instabili in sviluppo.



Le temperature si attesteranno su livelli normali per la stagione con valori non eccessivi e non si dovrebbe più soffrire un caldo intenso ed afoso come in questi giorni. Si tratta di una tendenza ancora incerta e dunque vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.