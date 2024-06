Meteo, stop al gran caldo e tempo instabile nei prossimi giorni: dove arrivano i temporali? La tendenza dal 23 giugno

Dopo il calo termico atteso Centro-Nord e Sardegna, per domenica si conferma la fine dell’ondata di calore anche per le regioni meridionali e la Sicilia, e le temperature risulteranno più vicine alla norma in tutta Italia. Anche per l’inizio della prossima settimana, poi, non si profilano nuove rimonte anticicloniche e le condizioni meteo resteranno probabilmente instabili in diverse regioni.

La tendenza meteo

In particolare, tra la notte e il mattino di domenica 23 giugno rovesci e temporali sparsi coinvolgeranno gran parte della pianura padana e la Liguria. Nel pomeriggio il tempo tenderà a migliorare al Nord-Est, mentre qualche rovescio potrà interessare Piemonte, Liguria, Emilia occidentale e Toscana settentrionale. Le condizioni meteo resteranno stabili nel resto del Centro, al Sud e nelle Isole maggiori, con una generale prevalenza di sole. Farà eccezione qualche nuvola in più sulla Sardegna, che tuttavia non dovrebbe essere accompagnata da precipitazioni di rilievo.

Le temperature saranno in calo in gran parte del Paese, venti di Maestrale soffieranno tesi sul mare di Sardegna e nel canale di Sicilia.

Per l’inizio della prossima settimana si profila poi lo sviluppo di un vortice ciclonico che determinerà condizioni meteo instabili in diverse regioni. La collocazione esatta del vortice è ancora piuttosto incerta: secondo le attuali proiezioni il suo centro dovrebbe posizionarsi a ridosso delle regioni centro-settentrionali, con rovesci e temporali che al momento sembrano più probabili nelle zone interne del Centro e in Emilia. Seguite i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.