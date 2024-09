Meteo, stop al caldo anomalo: settimana prossima arriva aria più fredda. La tendenza dal 9 settembre

Gli aggiornamenti meteo per la prossima settimana conferma l'afflusso di aria più fresca che metterà fine alla lunghissima fase di caldo anomalo insistente soprattutto sulle regioni meridionali. Ad aprire la porta alle correnti fresche sarà la terza perturbazione di settembre, che raggiungerà l'Italia nella giornata di domenica e farà sentire i suoi effetti fino a lunedì con il rischio, purtroppo, di maltempo anche intenso.

La tendenza meteo da lunedì 9 settembre

Nella giornata di lunedì l’intenso fronte perturbato in arrivo domenica raggiungerà anche le regioni meridionali, dove soprattutto fino al mattino sono previsti numerosi rovesci o temporali anche violenti con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento e di conseguenza possibili criticità. Nella seconda parte del giorno la parte più intensa si allontanerà verso est, seguita da tesi venti occidentali e residui locali rovesci in Puglia e nel settore tirrenico. Nelle prime ore del giorno ancora molti rovesci o temporali anche forti sul Triveneto e gran parte del Centro, ma quasi ovunque in esaurimento già al mattino e con tendenza a schiarite. Il miglioramento sarà invece evidente fin dalla notte al Nord-Ovest e nel settore intorno al Ligure, dove le temperature massime tenderanno a rialzare. Valori in calo invece altrove, più sensibile al Sud e sulla Sicilia dove si conferma quindi la fine del lunghissimo periodo di caldo oltre la norma.

Dal punto di vista termico, infatti, la prossima settimana proseguirà all’insegna di temperature inizialmente intorno alla norma e forse verso valori anche sotto le medie stagionali verso la fine della settimana. La circolazione infatti vedrà insistenti correnti occidentali che convoglieranno aria temperata atlantica.

Martedì potremo osservare gli ultimi episodi di instabilità nelle prime ore del giorno all’estremo Nord-Est e sull’Adriatico, ma per lo più già in mare aperto. Per il resto si profila una giornata prevalentemente soleggiata ma un po’ ventosa al Sud e soprattutto nelle Isole dove soffierà un Maestrale da moderato a forte. Poche le variazioni nelle temperature, con massime per lo più comprese tra 23 e punte di 30-31 gradi.

Mercoledì dovrebbe iniziare con una situazione ancora tranquilla ma con una tendenza ad un tempo più instabile dal pomeriggio sia al Nord che nel settore peninsulare, specie nelle zone interne e appenniniche. Altre fasi instabili sono attese nel resto della settimana ma in un quadro ancora di molta incertezza e poco predicibile. Per conferme e maggiori dettagli di tutta questa tendenza andranno seguiti gli aggiornamenti dei prossimi giorni.