Meteo: tempo stabile fino a venerdì 23 settembre. Da sabato 24 intensa perturbazione

Tempo in prevalenza stabile fino a venerdì 23 settembre, con venti in graduale attenuazione al Centro-Nord e ancora qualche pioggia o rovescio sulle Isole. Le temperature però si manterranno ovunque inferiori alla media stagionale, sia nei valori diurni che in quelli notturni.

Per sabato 24 settembre si conferma l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica (la n.7 del mese) che, accompagnata da forti venti di Scirocco, darà luogo a un deciso peggioramento al Nord e in Toscana, con probabili precipitazioni di forte intensità a fine giornata sull’alto versante adriatico e tra Liguria e alta Toscana. L’evoluzione successiva non è ancora chiaramente delineata dai modelli matematici, ma sembra probabile per domenica 25 una fase di maltempo con dei temporali nelle regioni tirreniche.

Le previsioni meteo per giovedì 22 settembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in quasi tutta l’Italia, a parte una maggiore nuvolosità fin dal mattino in Calabria e sulle Isole, con locali piogge o rovesci in Sicilia e nel sud della Sardegna. Clima fresco, con temperature minime in calo, tranne in Sardegna; massime in ulteriore calo al Sud e Isole, con valori inferiori alla norma ovunque e compresi tra 20 e 23 gradi, con punte di 25-27 gradi solo nelle Isole.

Venti settentrionali, da moderati tesi al Sud, moderati orientali sulla Sardegna, in generale deboli altrove. Mossi o molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio e quelli intorno alle Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 23 settembre

Tempo stabile in tutta Italia, con tempo soleggiato o al più velato per il transito di strati di nubi alte e sottili. Qualche annuvolamento più consistente su bassa Calabria, Sicilia sud-orientale e sud della Sardegna, al mattino anche nella Liguria centrale.

Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Nord e in Puglia, ma con valori ancora inferiori alla norma quasi ovunque. Venti moderati nello Ionio, sulla Sicilia e nel Canale di Sardegna, deboli altrove.