Meteo, stabile con nubi e nebbie fino all'Epifania: i dettagli

Martedì 3 gennaio una perturbazione indebolita dal campo anticiclonico attraverserà le regioni centro-settentrionali. In seguito l’anticiclone tornerà a intensificarsi tra giovedì e l’Epifania.

Meteo, 3 gennaio con nubi e poche pioviggini

Martedì prevarranno le nuvole al Centro Nord, mentre sarà in generale abbastanza soleggiato in Sardegna, in Sicilia e al Sud. Attenzione a locali nebbie nelle ore più fredde del giorno. Qualche pioggia debole o pioviggine al mattino in Liguria (settore centrale) e Lombardia; in giornata deboli pioviggini o brevi piogge sulla bassa pianura padana, sul centro della Liguria, nel sud della Toscana e sull’alto Lazio.

Le temperature non subiranno grandi variazioni. Venti: per lo più deboli; sul mar Ligure e sulla parte occidentale del mar Tirreno soffieranno da sud o sud est con moderata intensità. Mari: localmente mossi mar Ligure, Tirreno occidentale; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Nella parte centrale della settimana con il nuovo rinforzo dell’alta pressione avremo ancora tempo prevalentemente stabile. Mercoledì 4 gennaio in particolare i cieli si presenteranno ancora nuvolosi sulla maggior parte delle regioni ma senza precipitazioni. Le temperature resteranno al di sopra della norma. La situazione non presenterà cambiamenti significativi nemmeno nelle giornate successive, fino all’Epifania. Ci saranno le condizioni per la formazione di nebbie e foschie dense alle basse quote in tutta Italia.