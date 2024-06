Meteo, solstizio d'estate rovente: venerdì 21 apice del caldo, ma attenzione ai temporali al Nord

L'ondata di caldo raggiungerà il suo apice sulle regioni del Centro-Sud e le Isole proprio all'avvio dell'Estate astronomica, che avrà inizio con il Solstizio giovedì 20 giugno. L'anticiclone africano esteso sul Mediterraneo centrale, si allungherà fin verso i Balcani e l'Europa orientale, investendo in pieno l'Italia.

Al Nord-Est e al Centro-Sud entro venerdì 21 si toccheranno picchi elevati intorno ai 35-37 gradi in Veneto ed Emilia-Romagna, e punte fino a 38-40 nelle zone interne del Centro-Sud e nelle Isole maggiori. Non possiamo inoltre escludere picchi isolati di poco superiori alla soglia dei 40 gradi. Al Nord-Ovest, invece, le temperature rientreranno su valori prossimi alla norma a causa di un peggioramento delle condizioni meteo.

Venerdì 21 apice del caldo al Centro-Sud e forti temporali al Nord

Nel corso della giornata di venerdì 21 è probabile infatti un aumento delle nubi e dell'instabilità nelle zone alpine e nelle regioni del Nord-Ovest. I dati a nostra disposizione indicano infatti il transito di una perturbazione atlantica che venerdì dalle regioni di Nord-Ovest investirà tutte le zone alpine e prealpine, con sconfinamenti nelle vicine pianure del Nord-Est entro sera.

Questa fase instabile, oltre ad attenuare le temperature anomale nelle zone alpine, potrebbe favorire lo sviluppo di forti temporali sulle aree attraversate. Sono attesi fenomeni intensi in particolare nelle zone pedemontane del Nord-Ovest e, a fine giornata, anche in pianura al Nord-Est, a causa della notevole energia accumulata sotto forma di calore nei giorni precedenti.

Il resto del Paese non vedrà sostanziali cambiamenti delle condizioni meteo rispetto alle giornate precedenti, con soltanto il passaggio di un po' di nuvolosità sulle regioni centrali.

L'arrivo di aria meno calda darà il via ad una prima attenuazione dell'ondata di caldo che gradualmente riguarderà tutta la Penisola nel corso del fine settimana: in questa fase le temperature si manterranno comunque superiori alle medie, soprattutto al Sud e in Sicilia.

La ventilazione settentrionale che accompagna il transito della perturbazione al Nord, domenica 23 investirà anche le regioni centrali e la Sardegna e lunedì 24 potrebbe essere in grado di interrompere l'ondata di caldo anche all'estremo Sud.

L'evoluzione descritta, seppur al momento la più probabile, dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti: vi invitiamo a seguici per avere maggiori dettagli.