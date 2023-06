Meteo, Solstizio d'Estate sotto il caldo africano: afa in aumento e punte di 40°C, ecco dove

Nei prossimi giorni l’Italia dovrà fare i conti con una intensa ma breve ondata di caldo africano: il suo apice si toccherà tra mercoledì 21 (solstizio d'estate) e giovedì 22, con picchi di temperatura superiori ai 35 gradi e punte intorno ai 40 gradi in Sardegna: l’isola infatti non soltanto verrà raggiunta dalla parte più rovente della massa d’aria di origine africana, ma sarà anche investita da moderati venti di Scirocco. Ad accentuare gli estremi di caldo e di afa, contribuirà anche l’intensa radiazione solare che tocca i massimi proprio in corrispondenza del solstizio.

Come già anticipato, l’ondata di calore non sarà particolarmente durevole: tra venerdì 23 e sabato 24, con l’indebolirsi dell’anticiclone, il tempo dovrebbe tornare più instabile e le temperature riallinearsi a quelle del periodo o far registrare valori solo leggermente al di sopra.

Nella notte tra giovedì e venerdì un fronte instabile (perturbazione n. 5 di giugno) raggiungerà il Nord Italia per poi scivolare sabato al Centro-Sud accompagnato da una moderata ventilazione settentrionale.

Le previsioni meteo per mercoledì 21, Solstizio d'Estate 2023

Giornata di tempo stabile e molto caldo, con qualche annuvolamento in sviluppo sulle Alpi e modeste velature in transito sulle regioni centro-settentrionali; nelle ore pomeridiane non esclusi brevi e isolati piovaschi sulle Alpi occidentali e nelle Dolomiti.

Temperature in generale aumento da Nord a Sud, specie nei valori massimi, che potranno raggiungere punte di 35-38 gradi, fino a sfiorare i 40 gradi in Sardegna. Venti generalmente deboli, salvo moderati rinforzi di Scirocco su Sardegna, Tirreno occidentale e Mar ligure con mari fino a mossi; da segnalare anche temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali.

Le previsioni meteo per giovedì 22

Inizio di giornata con tempo stabile e soleggiato a parte qualche annuvolamento sparso sulle Alpi occidentali e un po’ di velature in transito al Nord e in Toscana. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle aree alpine con temporali in sviluppo tra il Piemonte e la Valle d’Aosta e in serata anche sulle Alpi lombarde e nelle Dolomiti occidentali; parziale coinvolgimento della pianura di Piemonte e Lombardia.

Temperature in ulteriore aumento con valori lontano dalle coste quasi ovunque di 35 e oltre fino a sfiorare localmente i 40. Venti fino a moderati meridionali intorno alla Sardegna e sul Tirreno settentrionale, deboli o molto deboli altrove.